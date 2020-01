Tragiczne pożary w Australii. Mieszkańcy krytykują premiera Scotta Morrisona

Polka mieszkająca w Australii zwróciła uwagę na rozchodzące się po sieci nagrania, na których widać, jak m.in. strażacy odmawiają podania ręki premierowi.



- Są zawiedzeni, że w czasie klęski żywiołowej pojechał z rodziną na wakacje na Hawaje - tłumaczyła Balewska.



Poinformowała, że w dużych miastach jest spokojnie, ale pożary szczególnie groźne są w buszu i mniejszych miejscowościach.



- Kolega z pracy mówił, że zobaczył w telewizji swojego przyjaciela, który został uwięziony w wiosce w stanie Wiktoria, która cała się spaliła. Od wczoraj koczuje na molo i czeka na samolot rządowy, który ma ich wszystkich zabrać na statek, którym później przepłyną w bezpieczne miejsce - opowiadała.

WIDEO: zobacz rozmowę z Polką mieszkającą w Australii

Urlop na Hawajach



Przyznała, że prognozy nie są optymistyczne. - Cały czas mówi się o tym, ile osób i zwierząt zginęło. Ludzie stracili cały swój dobytek. Są pytania, czy będzie czas, żeby to odbudować i kiedy te pożary się skończą - mówiła Balewska.

this is australia. it’s burning and we need to do something about it. tons of homes and lives are being lost. about 12.35 million acres of land have burned across the country, animals are dying. we can’t just ignore this. pic.twitter.com/t9EUoVlUi0