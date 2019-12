Koala zatrzymał rowerzystkę i wypił wodę z bidonów. Żar lał się z nieba

Grupa rowerzystów podróżowała w piątek do miasta Adelaide w Australii. Na swojej drodze spotkali koalę, któremu chcieli pomóc odnosząc do buszu.

ZOBACZ: Nie żyje koala Lewis uratowany z pożaru w Australii

- Zatrzymałam się, a koala podszedł do mnie dość szybko. Dałam mu wodę ze wszystkich naszych bidonów. Koala wspiął się na mój rower - powiedziała Heusler telewizji 7News.

Kobieta w mediach społecznościowych napisała, że wokół niej jechało kilkunastu rowerzystów, a koala podszedł właśnie do niej. Pożary na wzgórzach Adelaide w Australii strawiły około 25 tysięcy hektarów ziemi. Koala jedzą liście eukaliptusa, a te zostały zdziesiątkowane przez ogień.

Sama nazwa "koala" pochodzi z języka aborygenów i oznacza "ten, który nie pije". Substancje mineralne i wodę te torbacze pobierają z liści eukaliptusa, a po wodę sięgają niezwykle rzadko.

Na Twitterze, opublikowano z kolei inny film spragnionego torbacza, pijącego wodę z węża ogrodowego w Victorii, w południowo-wschodniej Australii.

This thirsty koala was caught having a drink out of a garden hose in Victoria over the weekend. Right across the country, native animals are constantly on the search for water, among extreme heat and fires. pic.twitter.com/qEcax0hsaJ