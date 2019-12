Pożary trawią Australię, a premier… poleciał na Hawaje. Teraz przeprasza

W czwartkową noc dwaj mężczyźni - Andrew O'Dwyer i Geoff Keaton zginęli, próbując powstrzymać pożar na południe od Sydney, największego australijskiego miasta. Tym samym stali się pierwszymi ochotniczymi strażakami, którzy polegli w pożarach szalejących w Nowej Południowej Walii od lipca. Obaj w ubiegłym roku zostali ojcami.

"Koale krzyczą", a premier na plaży

"Zginęli strażacy, państwo umiera, koale krzyczą, płonąc żywcem. (…) Największy eko-polityczny kryzys na świecie dzieje się w tej chwili, a premier jest na Hawajach" - czytamy na Twitterze jednego z użytkowników, który odnosi się do zdjęcia wypoczywającego i uśmiechniętego Morrisona.

Firefighters dead, country dying, koalas screaming burned alive, @ScottMorrisonMP AWOL 🤟 The biggest eco-political crisis in the world right now and the PM is in Hawaii larging it up #wherethebloodyhellareya https://t.co/8Bz7pC3NsI

Protesty w obronie klimatu

Napięcia w społeczeństwie wywołały również odbywające się przed siedzibą nieobecnego Morrisona protesty w sprawie klimatu. Australijscy aktywiści i osoby publiczne biją na alarm.

Sensację na Twitterze wzbudziła 13-letnia Izzy. Dziewczynkę nagrano, gdy zapłakana tłumaczyła, dlaczego protestuje.

Izzy outside Kirribilli House after being moved on by police for peacefully calling on @ScottMorrisonMP to act on the #climatecrisis for our futures today. pic.twitter.com/1CvmTLzlfB