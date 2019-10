"Powstanie Warszawskie 1944. Każdy tydzień był inny". Odcinek 10: kapitulacja

- Co to jest kopiec na Siekierkach? Przecież to jest grób nieznanych mieszkańców Warszawy, tam są ludzkie szczątki. Przecież ja o tym zawsze tam mówię. To są groby nieznanych mieszkańców i powstańców Warszawy. O tym trzeba wiedzieć i o tym trzeba mówić – podkreśla Eugeniusz Tyrajski, "Sęk".



- Kiedy kapitulowaliśmy ze zwieszonymi głowami, nieszczęśliwi, zrozpaczeni wychodziliśmy do niewoli. Wzdłuż alej na tych gruzach stała ludność cywilna. To te matki, mimo że Wehrmacht nas prowadził, jak zobaczyły swoje dziecko, to wbiegały w szeregi i przytulały, całowały, kreśliły znak krzyża - mówi z kolei Anda Traczyk-Stawska, "Pączek".



Jak dodaje, "gdyby oni się tak nie zachowali, to my byśmy bardzo źle przeżyli obóz jeniecki, a tak żebyśmy się wyprostowali i chcieliśmy jak najszybciej wracać".



10 tygodni, 10 bohaterów



Przez 10 tygodni z okazji 75. rocznicy powstania pokazywaliśmy państwu co tydzień reportaże przygotowane przez Polsat News i Muzeum Powstania Warszawskiego: "Każdy tydzień był inny". Wszystkie odcinki można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Rodzice nastolatki uczestniczącej w bójce w Lubinie mają zastrzeżenia do policji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Anna Hałas-Michalska/prz/ Polsat News