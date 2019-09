Zybertowicz: - Nigdy nie będziemy siłą kierowniczą Unii, ale powinniśmy być traktowani jako partner

- Spór między PiS a PO toczy się o to, czy będziemy partnerem jako Polska, czy tez część elit politycznych będzie się (po wyborach - red.) wkradała w łaski elit brukselskich - powiedział doradca prezydenta Andrzeja Dudy w programie "Punkt Widzenia" w Polsat News.

Zdaniem socjologa wynik wyborów parlamentarnych może mieć znaczny wpływ na na stosunki Polski z Unią Europejską.

Jego zdaniem Polska nie może liczyć na objęcie roli siły kierowniczej, jednak polska klasa polityczna mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której nasz kraj byłby traktowany jako partner - wytłumaczył Zybertowicz w rozmowie z Grzegorzem Jankowskim.

Jak stwierdził prezydencki ekspert, gra toczy się o to, czy tym partnerem będziemy jako Polska, czy tylko jako fragment elity politycznej.

- Jeśli wygra PiS, to Polska będzie podejmowała trudne zadania, dzięki którym jak najszersze grupy rodaków będą mogły uczestniczyć w owocach rozwoju - stwierdził doradca prezydenta.



- Jeśli opozycja wygra, to będzie musiała spłacić, to co należne, tym swoim zagranicznym sojusznikom, którzy pomagali jej w walce z PiS - ostrzegł prof. Andrzej Zybertowicz.

