Święcicki (PO): PiS sprawdza się w rozdawaniu pieniędzy. My będziemy lepiej je rozdawać

- W programie Koalicji Obywatelskiej, tam gdzie się dało, są porobione szacunki, ile to będzie kosztowało - powiedział Marcin Święcicki.

Dodał, że "jest to dużo miliardów". - Te pieniądze będą po pierwsze z oszczędności z tego, co PiS sobie poszalał, wydając sam na siebie: zwiększając wydatki na urzędy centralne, przekopując Mierzeję Wiślaną, dofinansowując telewizję publiczną - wyliczył.

"Program KO nie będzie kosztował 100 mld złotych"

Dopytany przez prowadzącego, skąd dokładnie Koalicja Obywatelska zamierza pozyskać środki, odpowiedział, że m.in. zmniejszając szarą strefę.

- Jeśli ludzie, którzy ukrywają się w szarej strefie, mają bardzo wysokie składki rentowe i podatki, szczególnie ci mniej zarabiający, to jak to zmniejszymy, to na jednego będzie mniej wypadało, ale ujawnią się ci, którzy obecnie nic nie płacą - podkreślił.

Zapewnił, że program KO "nie będzie kosztował 100 mld złotych", ale poproszony przez prowadzącego o przedstawienie całości kosztów, nie przedstawił dokładnej kwoty. - To będzie ok. kilkudziesięciu miliardów złotych - stwierdził.

Kuźmiuk: PO składa projekt kosztujący 120-130 mld zł, to niepoważne

Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka, "wszystko wskazuje na to, że to kolejne puste obietnice Koalicji Obywatelskiej". Wskazał, że szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna przedstawiał już swój "sześciopak", o którym "sam Schetyna po paru tygodniach zapomniał".

- Według zgrubnych szacunków, "sześciopak" ma kosztować ok. 100 mld złotych. Tu usłyszeliśmy kilka kolejnych propozycji za co najmniej kilkanaście miliardów. PO, która rządziła osiem lat, składa projekt kosztujący 120-130 mld zł; to jest kompletnie niepoważne - stwierdził polityk PiS.

Kuźmiuk powiedział, że "chciałby rozmawiać o propozycjach programowych" Koalicji Obywatelskiej, ale "w dniu prezentacji programu jeden z czołowych posłów (PO) nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania" o jego koszty.

- Trzeba składać propozycje realne do sfinansowania - uznał.

Polityk PO wskazał, że "jeszcze jednym ważnym źródłem finansowania" propozycji KO będzie Unia Europejska. - Polityka PiS-u doprowadziła do tego, że Unia orientuje swój budżet na południe, zmniejszając te kierunki, z których Polska korzystała, np. polityka spójności.

Święcicki nie znał hasła kampanii Koalicji Obywatelskiej

Marcin Święcicki zapytany przez Piotra Witwickiego, jak brzmi hasło kampanii Koalicji Obywatelskiej ("Jutro może być lepsze"), powiedział najpierw "Może być lepiej", potem "Polska może być lepsza", a następnie "Przyszłość może być lepsza". Poprawnej odpowiedzi udzielił za to Zbigniew Kuźmiuk.

- Bo jutro jest konwencja programowa PiS - skwitował polityk partii rządzącej.

- Poseł PiS-u wie, jakie macie hasło, a pan nie? Co się dzieje z wami, panie pośle? Grzegorz Schetyna nie zna "szóstki" Schetyny, pan nie zna waszego hasła wyborczego - stwierdził Piotr Witwicki.

Święcicki: PiS sprawdza się w rozdawaniu pieniędzy. My będziemy lepiej je rozdawać

Kuźmiuk, zapytany o obietnice złożone podczas konwencji wyborczej KO przez Małgorzatę Kidawę-Błońską, kandydatkę tego komitetu na premiera, stwierdził, że "my nie musimy nikogo przelicytowywać".

- W polityce bezcenna jest wiarygodność. PiS przez te cztery lata pokazało, że to, co zadeklarowało w 2015 r., zostało z naddatkiem zrealizowane. Natomiast osiem lat rządów PO-PSL to grabież dochodów podatkowych na wielką skalę - mówił, nawiązując do raportu końcowego komisji ds. VAT.

Nie zgodził się z nim Święcicki, wymieniając m.in. obiecane wzmocnienie pozycji Polski w UE i 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku.

- W rozdawaniu pieniędzy, które Polacy zarobili, PiS rzeczywiście się sprawdza. My utrzymamy te świadczenia (...) bo jest co rozdawać. My będziemy lepiej to rozdawać - podsumował.

Kaczyński obiecuje podział Mazowsza

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w czwartek w Siedlcach podział obecnego województwa mazowieckiego na dwa: województwo obejmujące Warszawę i okolice oraz na województwo mazowieckie. Według lidera PiS ma to rozwiązać problem zawyżania przez stolicę dochodu na mieszkańca w obrębie Mazowsza.

- Pan prezes nie nadąża za rzeczywistością. Ten problem został rozwiązany, bo Unia Europejska do podziału środków dopuszcza podział statystyczny, a nie tylko administracyjny. Te biedne rejony (Mazowsza - red.) dostaną więcej środków, Warszawa i okolice nie będzie zawyżać im dochodów - ocenił Święcicki.

- Zrobił to rząd PiS. Zostało to zrobione dopiero w 2017 r. i przesłane do Komisji Europejskiej i Eurostatu. Eurostat ma dwa lata na "zassanie" tych danych, a projekt budżetu (złożony przez KE - red.) niestety tego nie uwzględnia. To jest wasza wina, bo trzeba było to zrobić za waszych rządów - skwitował Kuźmiuk.

