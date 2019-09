Sasin: PO słynie z tego, że co kilka tygodni prezentuje inny program wyborczy

PO słynie z tego, że co kilka tygodni prezentuje inny program wyborczy; ponawiamy wezwanie do polityków PO, aby przedstawili konkretne wyliczenia, sumy, projekty, a nie tylko zestaw opowieści oderwanych od rzeczywistości - mówił w piątek wicepremier, poseł PiS Jacek Sasin.

W piątek politycy Koalicji Obywatelskiej przedstawili swoje propozycje programowe. W programie znalazł się m.in. postulat "mądrej otwartej szkoły", podwyższenia płac, "przywrócenia godności ludzi pracujących". Kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska, przekonywała, że Koalicja zatrzyma wycinkę lasów, smog, przywóz śmieci do Polski i węgla z Rosji.

KO zaproponowała ponadto premie emerytalne do 20 tys. zł dla "aktywnych seniorów", czek opiekuńczy do ponad 1 tys. zł, dwutygodniowy, płatny urlop dla ojców, dostęp do bezpłatnej procedury in vitro oraz darmowe znieczulenie przy porodzie.

"Szczęśliwy los spłatach figla PO"

Sasin w piątek na konferencji prasowej ironizował, że wydawało się, iż najważniejszym wydarzeniem piątku miała być konwencja programowa KO, ale - jak zauważył - "szczęśliwy los spłatach figla PO". - Dzisiaj najważniejszym wydarzeniem jest oczywiście zwycięstwo naszych koszykarzy nad Rosją - mówił.

Polityk PiS odnosząc się do zaprezentowanych propozycji KO stwierdził, że "PO słynie z tego, że co kilka tygodni prezentuje inny program wyborczy". - Dzisiaj mamy kolejną odsłonę, kolejne odsłony - ocenił. - Pytamy, jaka jest wiarygodność tego programu. Czy PO, KO chce ten program rzeczywiście realizować, czy chce tylko składać Polakom czcze obiecanki - pytał Sasin.

Jak dodał, jeśli założyć, że PO chce ten program realizować, to my "oczekujemy i ponawiamy wezwanie, aby przedstawić konkretne wyliczenia, konkretne sumy, konkretne projekty, a nie tylko zestaw opowieści oderwanych od rzeczywistości".

Sasin wskazał, że poprzednia wersja propozycji, tzw. "sześciopak" Schetyny - według wyliczeń PiS - kosztowałby 100 mld zł. - Tutaj, jak słyszeliśmy są dodatkowe punkty, więc będzie kosztował jeszcze więcej; to jest 1/4 całego budżetu Polski. Pytamy - skąd PO chce znaleźć pieniądze na tego typu propozycje - mówił Sasin.

"Brak wiarygodności to jest coś, co charakteryzuje naszych konkurentów z KO"

- Usłyszeliśmy, że marszałek Kidawa-Błońska tęskni za normalnością, jak rozumiem to jest tęsknota za tą rzeczywistością, którą mieliśmy w Polsce pod poprzednimi rządami PO, bo choć dzisiaj politycy PO chcą o tym zapomnieć, to przecież to nie są nowe twarze, to nie jest nowe ugrupowanie, chociaż dzisiaj kryje się pod inną nazwą - mówił Sasin.

- I ta normalność, za którą dzisiaj tęskni pani Kidawa-Błońska, to jest normalność opisywana ponad 10-proc. bezrobociem, to jest normalność, czyli Polska bez 500 plus, bez trzynastej emerytury, to jest Polska z ogromną dziurą budżetową powyżej 40 mld zł, to jest wreszcie Polska, w której podniesiono wiek emerytalny - podkreślił wicepremier.

Dodał, że Kidawa-Błońska po raz kolejny złożyła te same obietnice i zapowiedzi, które już wcześniej padały ze strony PO, w tym likwidacja abonamentu radiowo-telewizyjnego.

- Brak wiarygodności to jest coś, co charakteryzuje naszych konkurentów z Koalicji Obywatelskiej, partii Grzegorza Schetyny, polityków tej partii charakteryzują również te wszystkie kolejne obiecanki, które serwuje PO Polakom. Nie ma to nic wspólnego z poważną polityką - ocenił Sasin.

Dodał, że realny program i propozycje PiS przedstawi w sobotę na konwencji w Lublinie.

