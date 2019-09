Trwa spławianie mostu pontonowego. Zostaną na nim ułożone rury do przesyłu ścieków

Jak poinformował mjr Dariusz Kurowski z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w poniedziałek o godz. 11 na Wiśle, za mostem Grota-Roweckiego w kierunku Gdańska, przy zjeździe w ul. Gwiaździstą, rozpocznie się "spławianie" elementów mostu pontonowego.

Sergiusz Kieruzel z Wód Polskich potwierdził w rozmowie z PAP, że w poniedziałek elementy rur będą spinane z mostem.

O tym, że most pontonowy, na którym zostaną ułożone rury do przesyłu ścieków do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie gotowy będzie we wtorek, deklarowała już w niedzielę wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. Ponadto stwierdziła, że Wody Polskie przygotowują pozostałe elementy do posadowienia na moście. Dodała, że pierwsza nitka na moście zostanie uruchomiona już w czwartek.

Moskwa zapewniła, że ostateczny termin, to tydzień na osiągnięcie pełnej funkcjonalności konstrukcji rurociągu.

Kieruzel powtórzył zapowiedzi minister, że do końca tygodnia most będzie w pełni funkcjonalny.

Do awarii jednego z kolektorów, przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", doszło we wtorek. Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który jednak w środę przestał funkcjonować. Wskutek awarii zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły - do rzeki trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.