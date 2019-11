Rozpoczął się demontaż awaryjnego rurociągu do oczyszczalni Czajka

Ruszyła rozbiórka awaryjnego rurociągu na Wiśle, który powstał po sierpniowej awarii kolektora odprowadzającego ścieki do stołecznej oczyszczalni "Czajka". Po usunięciu rur zniknie także most pontonowy, na którym ułożono rurociąg.

Akcja związana z demontażem rurociągu rozpoczęła się w piątek. Zanim rury zostaną rozcięte i ściągnięte z konstrukcji trzeba było przeprowadzić prace przygotowawcze.

ZOBACZ: CBA w stołecznym ratuszu ws. spalarni i oczyszczalni ścieków "Czajka"

- W zależności od warunków prowadzenia prac, w sobotę powinniśmy przystąpić do ściągania rur z mostu w sekwencjach 30-metrowych. Zakładamy, że do niedzieli wieczorem na moście pontonowym nie będzie już rur i wtedy będzie można go zdemontować - mówił w piątek Robert Kciuk, dyrektor Wód Polskich w Warszawie.



Dowódca batalionu pontonowego z II pułku inżynierii w Inowrocławiu ppłk Piotr Krantz szacuje, że most zostanie całkowicie rozebrany najpóźniej do środy. Przekazał, że teraz wszystko przebiega zgodnie z planem. Po tym, jak zostanie zdemontowany rurociąg rozebrany zostanie także most pontonowy. - Zdemontowanie mostu zajmie około trzech godzin - poinformował ppłk Krantz. Jak dodał wyciągnięcie na brzeg jego fragmentów i przewiezienie ich do magazynu potrwa do trzech dni.

Awaria kolektora



Rzecznik prasowy Wydziału Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Marek Pawlak przekazał w środę, że most pontonowy demontować będzie 170 żołnierzy z 2. pułku inżynieryjnego i 2. pułku saperów.



Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch nitek kolektora odprowadzającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zdecydowało, by zrzucać nieczystości do Wisły. W reakcji na to premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki były przepompowywane do oczyszczalni.



Bypass tworzyły dwie nitki rurociągu o długości ponad 1 km każda i średnicy 1 m. Część przechodząca przez Wisłę została ułożona na moście pontonowym, który zbudowało wojsko. W tym czasie na zlecenie MPWiK naprawiono kolektor. W minioną sobotę popłynęły nim ścieki.

dk/ PAP