"Prace mogą rozpocząć się szybciej niż planowaliśmy". Do MPWiK dotarł sprzęt do ozonowania ścieków

Zastępczyni rzecznika prasowego Urzędu m.st. Warszawy Ewa Rogala wyraziła nadzieję, że "wkrótce uda się uruchomić oczyszczanie ścieków nowatorską metodą z użyciem ozonu". - Pan prezydent wcześniej mówił, że może to być niedziela lub poniedziałek, ale bardzo byśmy chcieli, żeby w weekend to ruszyło. Jest sobotni poranek, może uda się uruchomić w sobotę - powiedziała Rogala.

Tak jak zapowiadałem - aby ograniczyć skutki awarii, wdrażamy rozwiązanie polegające na dezynfekowaniu ścieków za pomocą ozonu. O 2 w nocy do MPWiK dojechał już odpowiedni sprzęt, więc prace mogą rozpocząć się nawet szybciej niż początkowo planowaliśmy. Działamy. pic.twitter.com/xYrdXNVZ0Z — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) August 31, 2019

We wtorek rano doszło do awarii jednego z kolektorów, przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który jednak w środę także przestał funkcjonować.



Wskutek awarii zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły - do rzeki trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.



Alternatywny rurociąg



W reakcji na awarię premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie alternatywnego rurociągu, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy zostaną przerzucone na prawy brzeg, aby trafiły do oczyszczalni "Czajka". Pomoc rządu przyjęły władze stolicy. Most pontonowy przez Wisłę ma zostać spięty we wtorek.



Prace wykonywane przy tym projekcie mają zostać sfinansowane z rezerwy ogólnej premiera. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział jednocześnie, że miasto chce opracować działania, których celem będzie zminimalizowanie szkodliwości ścieków.

prz/ polsatnews.pl, PAP