Obraduje zarząd PO. Tematem - obsada list Koalicji Obywatelskiej

Zarząd PO zebrał się we wtorek w siedzibie Platformy przy ul. Wiejskiej w Warszawie.

- Zarząd zajmie się kształtem list do Sejmu. Cały ubiegły tydzień do przewodniczącego przyjeżdżali przedstawiciele zarządów regionalnych i składali swoje propozycje. Przewodniczący prowadził też różne konsultacje, przede wszystkim z partnerami z koalicji. Dzisiaj będzie podsumowanie tego. Spodziewam się, że przynajmniej czołówki list w 41 okręgach będą dzisiaj przez zarząd wstępnie zaakceptowane - powiedział przed spotkaniem zarządu wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

Po zakończeniu obrad zaplanowano konferencję prasową Schetyny. - Tak jak zapowiadaliśmy, przewodniczący będzie chciał powiedzieć kto będzie na naszych listach. Oczywiście nie wszystkie nazwiska, natomiast czołówki list - zaznaczył Siemoniak.

Możliwe "zaskoczenia"

Według szefa klubu PO-KO Sławomira Neumanna koncepcja obsady list wyborczych KO jest gotowa. - Jeżeli przewodniczący stawia na zarząd tego typu uchwałę, to znaczy że jest przedyskutowana - powiedział Neumann dziennikarzom przed posiedzeniem władz PO. Dodał, że mogą być zaskoczenia na listach Koalicji. - Myślę, że przyzwyczailiście się państwo do tego, że zawsze są zaskoczenia, przy każdych listach, przy każdych wyborach - zaznaczył szef klubu PO-KO.

Siemoniak pytany o ewentualnych wspólnych kandydatów opozycji do Senatu, przypomniał, że to też postulat jego partii, o którym mówiła już od dłuższego czasu. - Od wielu miesięcy mówiliśmy o tym, że jakiekolwiek będą losy koalicji sejmowej, to Senat jest bardzo ważny i warto, żeby kandydaci opozycji nie konkurowali - powiedział wiceszef PO.

Podkreślił, że sprawa wspólnych kandydatów opozycji do izby wyższej parlamentu jest "absolutnie otwarta". - Zważywszy na to, że w wyborach do Senatu mamy jednomandatowe okręgi wyborcze, to kompletnie nieracjonalna jest wewnętrzna konkurencja w opozycji. Oczywiście jesteśmy otwarci - zadeklarował Siemoniak.

Budka kontra Morawiecki

Z informacji, do których dotarł w ubiegłym tygodniu polsatnews.pl wynika, że Grzegorz Schetyna ma być "jedynką" w Warszawie. W Katowicach listę prowadzić ma wiceprzewodniczący PO Borys Budka, który zmierzy się tam z premierem Mateuszem Morawieckim.

Na listach mają się znaleźć także działacze KOD oraz m.in. Iwona Hartwich, jedna z liderek strajku w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

WIDEO - 17 osób trafiło do szpitala, jedna nie żyje. Zatrucia na weselu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ PAP