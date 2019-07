Grzegorz Napieralski rekomendowany do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej

- Będę rekomendował Zarządowi Krajowemu PO i przekażę propozycję startu b. szefa SLD Grzegorza Napieralskiego w wyborach do Sejmu z okręgu 41, obejmującego zachodnią część woj. zachodniopomorskiego - przekazał we wtorek w Sejmie p.o. szefa Platformy w tym regionie Arkadiusz Marchewka. - Bardzo ważne jest to, żeby budować duży ruch wokół największej partii opozycyjnej - powiedział Napieralski.