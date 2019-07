Piotr Apel: nie zawiązałbym koalicji z Konfederacją

- To nie jest takie proste, by znaleźć odpowiedniego sojusznika, który będzie gwarantem naszych postulatów. Zdolność koalicyjną mamy największą ze wszystkich - mówił w programie "Graffiti" Piotr Apel. Gość Wojciecha Dąbrowskiego przyznał, że gdyby Kukiz'15 miało iść do wyborów z Konfederacją, to on sam nie startowałby z list komitetu. - To jest dla mnie oczywiste - podkreślił.