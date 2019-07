Barbara i Bogdan Zdrojewscy wystartują do Senatu. "Liczymy na poparcie Koalicji Obywatelskiej"

"Zmieniłem zdanie. Wystartuję w wyborach do Senatu" - napisał w niedzielę wieczorem na Twitterze były europoseł i minister kultury Bogdan Zdrojewski. O starcie w wyborach do wyższej izby poinformowała też jego żona Barbara, obecna senator z Wrocławia. "Liczę na poparcie dotychczasowych wyborców, Koalicji Obywatelskiej i wszystkich sił opozycyjnych" - podała.

W piątek zabrał się zarząd dolnośląskiej PO. Tematem rozmów były m.in. listy wyborcze do Sejmu i kandydaci do Senatu. Jak potwierdził polsatnews.pl szef dolnośląskiej PO europoseł Jarosław Duda, zarekomendowana na "jedynkę" Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu została obecna senator Barbara Zdrojewska.

Zdrojewska: "Senat jest kluczowy"

Grzegorzowi Schetynie zależało jednak, by wrocławską listę otwierał jej mąż - były europoseł i minister kultury Bogdan Zdrojewski. Gdy polityk nie znalazł się na liście Koalicji Europejskiej na wybory do europarlamentu, rozpoczął rozmowy z Polskim Stronnictwem Ludowym.

Okazuje się jednak, że Zdrojewska nie będzie "jedynką" Koalicji w wyborach do Sejmu. "Podtrzymuję decyzję o ponownym starcie do Senatu. Liczę na poparcie dotychczasowych wyborców, Koalicji Obywatelskiej i wszystkich sił opozycyjnych" - napisała w niedzielę wieczorem na Twitterze.

Jak dodała, cieszy się z "podobnej, choć trudniejszej decyzji męża". "Sytuacja wymaga niestandardowych działań, a Senat jest kluczowy" - wyjaśniła.

Podtrzymuję decyzję o ponownym starcie do Senatu. Liczę na poparcie dotychczasowych wyborców, Koalicji Obywatelskiej i wszystkich sił opozycyjnych. Cieszę się z podobnej, choć trudniejszej decyzji męża. Sytuacja wymaga niestandardowych działań, a Senat jest kluczowy. — Barbara Zdrojewska (@BZdrojewska) July 28, 2019

"Moja decyzja o niekandydowaniu w jesiennych wyborach została albo niezrozumiana albo źle przyjęta. W wyniku wielu rozmów, rozmaitych presji, także odpowiedzialności za finalny wynik wyborczy, zmieniłem zdanie. Wystartuje w tych wyborach do Senatu. Mam nadzieję na sukces opozycji" - napisał z kolei Bogdan Zdrojewski.

Moja decyzja o niekandydowaniu w jesiennych wyborach została albo niezrozumiana albo źle przyjęta. W wyniku wielu rozmów, rozmaitych presji, także odpowiedzialności za finalny wynik wyborczy, zmieniłem zdanie. Wystartuje w tych wyborach do Senatu. Mam nadzieję na sukces opozycji. — Bogdan Zdrojewski (@BZdrojewski) July 28, 2019

"Chcemy startować z komitetu PO"

Dziennikarz "Gazety Wyborczej" Jacek Harłukowicz zapytał Zdrojewską, czy jej kandydatura do Senatu oznacza "start z własnego komitetu, czy innego, partyjnego, konkurencyjnego wobec PO".

"Oczywiście, że liczymy na poparcie tej decyzji przez Zarząd Krajowy PO" - odpowiedziała senator. Jak dodała, uzyskała już poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego dla tej decyzji.

"Jesteśmy w PO i z tego komitetu chcemy startować. Z informacji podanych przez szefa regionu dolnośląskiej PO na piątkowym zarządzie wynika, że pozostałe komitety opozycyjne nie wystawiają we Wrocławiu swoich kandydatów do Senatu" - dodała Zdrojewska.

Panie Redaktorze, jesteśmy w PO i z tego komitetu chcemy startować. Z informacji podanych prze szefa regionu dolnośląskiej PO na piątkowym zarządzie wynika, że pozostałe komitety opozycyjne nie wystawiają we Wrocławiu swoich kandydatów do Senatu. — Barbara Zdrojewska (@BZdrojewska) July 28, 2019

Małżeństwu wrocławskich polityków powodzenia życzyli m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i poseł Unii Europejskich Demokratów Jacek Protasiewicz.

Jednak w walce o pierwsze miejsce na liście we Wrocławiu mogą pojawić się problemy.

"Lewica nie zamierza odpuszczać"

Krzysztof Śmiszek z Wiosny podkreślił z kolei, że "Lewica nie zamierza odpuszczać walki o Senat z Wrocławia". "Miejsce senackie we Wrocławiu nie zostało jeszcze przedyskutowane z resztą opozycji. My chcemy zwyciężyć z PiS, a do tego potrzebna jest współpraca ze wszystkimi siłami" - dodał.

Moim zdaniem ktoś Panią Senator wprowadził w błąd. Miejsce senackie we Wrocławiu nie zostało jeszcze przedyskutowane z reszta opozycji. My chcemy zwyciężyć z PiS, a do tego potrzebna jest współpraca ze wszystkimi siłami. — Krzysztof Śmiszek (@K_Smiszek) July 29, 2019

Jak podkreślił, "PO nie jest jedyną siłą, która decyduje o obsadzie miejsc senackich".

"To był także pomysł i zobowiązanie PO do współpracy. Piłka jest w grze i rozmowy się toczą. Wrocław zasługuje na jednego lewicowego senatora" - napisał Śmiszek.

We Wrocławiu są dwa okręgi w wyborach do Senatu - nr 7 i 8. Parlamentarzystami stamtąd są obecnie Barbara Zdrojewska (PO) i Jarosław Obremski (PiS). Okręg nr 6 obejmuje natomiast powiaty podwrocławskie. Po wyborze Jarosława Dudy na europosła, tamtejszy mandat senatora pozostaje nieobsadzony.

