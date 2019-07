Piekarska, Napieralski i Wenderlich mają startować z list Koalicji Obywatelskiej

Grzegorz Napieralski i Katarzyna Piekarska mają znaleźć się na listach KO do Sejmu - wynika z informacji PAP. Piekarska oficjalnie zrezygnowała z członkostwa w SLD. Do Senatu z Włocławka miałby kandydować b. wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich. Propozycję startu do Sejmu otrzymał prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.