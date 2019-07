Jerzy Dziewulski: policja przeszukuje metr po metrze węzeł Konotopa, bo tam jest jakieś zaczepienie

- Szansa na to, że dziecko żyje, jest bardzo niewielka - powiedział Jerzy Dziewulski. - Coraz bardziej zaczynam wierzyć w to, że to mogło być samobójstwo rozszerzone ze straszną ideą zemsty. Chęcią zostawienia drugiego człowieka w głębokiej depresji do końca życia - powiedział były antyterrorysta. Policja szuka 5-letniego Dawida Żukowskiego w okolicy autostradowego węzła Konotopa pod Warszawą.

Pododdziały policji przeszukują w środę okolice autostradowego węzła Konotopa, gdzie autostrada A2 łączy się z obwodnicą Warszawy i rozdziela się na drogi ekspresowe S2 i S8. Te rejony były już wcześniej przeszukiwane.

Wiele wersji sprawdzanych równolegle

- Wersji jest wiele, co do tego nie mam cienia wątpliwości. Wersje ustala sama policja na podstawie materiałów które uzyskuje na podstawie prowadzonego dochodzenia. Wersje te sprawdzane są równolegle, jednocześnie - uważa Jerzy Dziewulski, były policjant.

Jego zdaniem powrót policjantów w rejon węzła autostradowego jest wynikiem ustaleń śledztwa.

- To wydaje się bardzo logiczne. Nie mam wątpliwości, że w tej chwili nad tą sprawą pracują spore mózgi - powiedział Polsat News były antyterrorysta. - Powrót do Konotopy jest rezultatem braku chyba innych informacji. To jest powrót do miejsca, w którym jest jakieś zaczepienie. On (ojciec Dawida - red.) się tam zatrzymywał, dwukrotnie przejeżdżał. A więc był tam jakiś cel i ten cel trzeba opracować. Trzeba ustalić powód, dla którego on tam był - powiedział były poseł SLD.

Jego zdaniem śledczy wrócili do miejsca, o którym mają obecnie najwięcej informacji.

- Policjanci wrócili do początków tej sprawy. Zaczynają przeszukiwać metr po metrze miejsce, w którym kiedyś to już robili. Szukają tego najdrobniejszego śladu. Wygląda na to, że chyba prokurator ma rację, że (działanie ojca - red) było zaplanowane - powiedział Dziewulski.

Dziewulski: wywiezienie mało prawdopodobne

Jednocześnie były antyterrorysta uważa, że dziecko najprawdopodobniej nie zostało uprowadzone.

- Nie wierzę w wersję wywiezienia, sprzedania dziecka, są mało prawdopodobne - powiedział Dziewulski.

Uważa on jednak, że szansa na odnalezienie dziecka żywego jest niewielka.

- Szansa na to, że dziecko żyje jest bardzo niewielka - powiedział Polsat News Jerzy Dziewulski. - Coraz bardziej zaczynam wierzyć w to, ze to mogło być samobójstwo rozszerzone ze straszną ideą zemsty. Chęcią zostawienia drugiego człowieka w głębokiej depresji do końca życia - powiedział były antyterrorysta.

Zwrócił uwagę na próbę ukrycia śladów, żmudne śledztwo do tej pory nie doprowadziło do dziecka. Zdaniem byłego polityka zebranie jakichkolwiek śladów z ubrania ojca, który popełnił samobójstwo jest ekstremalnie trudne. Według Dziewulskiego ubranie było wymieszane z krwią i szczątkami oraz materiałem pochodzącym z podkładów, żwiru na nasypie kolejowym, ziemią. Jego zdaniem z takich szczątków zebranie może się udać, ale jest to bardzo mało prawdopodobne.

Chłopiec zaginął w środę



Poszukiwania chłopca rozpoczęły się o północy w środę, kiedy utratę kontaktu z nim i jego ojcem zgłosiła rodzina. 5-letni Dawid został zabrany przez ojca z Grodziska Mazowieckiego około godz. 17 w środę.

Policja ustaliła, że tego dnia przed godz. 21 ojciec odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg. Informacje o śmierci mężczyzny otrzymali policjanci z grodziska.

Obie informacje zostały powiązane ze sobą jeszcze tego samego dnia.



W piątek służby przeszukały około 900 hektarów terenu, głównie w pobliżu węzła Konotopa na wysokości autostrady A2. To rejon skrzyżowania ulic Żytniej i Ogrodników w podwarszawskich Duchnicach.

W tym rejonie sprawdzono m.in. cztery wytypowane studzienki. Przeszukania terenu przeprowadzone zostały także w Grodzisku Mazowieckim.

Policja apeluje o informacje



Policja cały czas apeluje do wszystkich, którzy na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a Lotniskiem na Okęciu - szczególnie w środę, od godz. 17 do godz. 21 - widzieli chłopca, jego ojca lub szarą skodę fabią o numerze rejestracyjnym WGM 01K9, którą mężczyzna jeździł. Według ustaleń policji właśnie na tej trasie się przemieszczał. Samochód znaleziono, ale istotna jest informacja, którędy jechał i gdzie się zatrzymywał.

W piątek wieczorem na stronie warszawskiej policji opublikowano wizerunek ojca chłopca, a do zdjęcia dołączono informację, w co mężczyzna był ubrany: czarną kurtkę, granatowe materiałowe spodnie, beżowe wsuwane buty i koszulę polo z jasnym kołnierzykiem.

Chłopiec z kolei nosił szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy i niebieskie trampki z logo Zygzaka McQueena - czerwonej wyścigówki z bajki "Auta". Logo z tym samym bohaterem znajduje się na zasłonie przeciwsłonecznej na jednej z szyb samochodu.

Wszelkie zgłoszenia na temat zaginionego Dawida, nawet anonimowe, można przekazywać policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, tel. 22 755 60 10 (-11,-12,-13). Można też zatelefonować do najbliższej jednostki policji lub pod numer alarmowy 112.

hlk/luq/ Polsat News, polsatnews.pl