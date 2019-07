Trzecia doba poszukiwań 5-letniego Dawida. Na miejscu sekcja poszukiwań w wyrobiskach podziemnych

W piątek od godz. 8 służby kontynuują poszukiwania zaginionego pięciolatka. Sprawdzany jest przede wszystkim teren w od miejsca pozostawienia samochodu do autostrady A2.

- Teren, który jest przez nas sprawdzany, to jest przede wszystkim rejon kościoła, w okolicach którego został pozostawiony pojazd, w kierunku autostrady A2 - przekazał rzecznik stołecznej policji kom. Sylwester Marczak.



Jak dodał, w działaniach bierze udział kilkaset osób. Obok policjantów w poszukiwaniach pomagają terytorialsi, a także straż pożarna. Na miejscu jest także sekcja poszukiwań w wyrobiskach podziemnych z Jastrzębia Zdroju. Jak poinformował st. Bryg. Paweł Frątczak, w piątek w poszukiwaniach chłopca uczestniczyło 27 strażaków, wśród nich specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego.

Chłopiec zaginął w środę



Poszukiwania chłopca rozpoczęły się o północy w środę, kiedy utratę kontaktu z nim i jego ojcem zgłosiła rodzina. 5-letni Dawid został zabrany przez ojca z Grodziska Mazowieckiego około godz. 17 w środę. Według informacji policji, przed godz. 21 ojciec najprawdopodobniej odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg. Informacje o śmierci mężczyzny grodziscy policjanci otrzymali przed godz. 21.



W piątek służby przeszukały około 900 hektarów terenu, głównie w pobliżu węzła Konotopa na wysokości autostrady A2. To rejon skrzyżowania ulic Żytniej i Ogrodników w Duchnicach. Według nieoficjalnych informacji, w tym miejscu, w pobliżu bramki ewakuacyjnej z autostrady policyjny pies poczuł zapach ojca dziecka, jednak nie podjął dalszego tropu. Wieczorem policjanci podjęli decyzję o powtórnym przeszukaniu tego terenu. Sprawdzono m.in. cztery wytypowane studzienki. Czynności operacyjne trwały także w Grodzisku Mazowieckim.



Policja cały czas apeluje do wszystkich, którzy na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a Lotniskiem na Okęciu - szczególnie w środę, od godz. 17 do godz. 21 - widzieli chłopca, jego ojca lub szarą skodę fabią o numerze rejestracyjnym WGM 01K9, którą mężczyzna jeździł. Według ustaleń policji właśnie na tej trasie się przemieszczał. Samochód znaleziono, ale istotna jest informacja, którędy jechał i gdzie się zatrzymywał.

Apelujemy do osób, które w środę (10 lipca) w godzinach 17.00 - 21.00 poruszały się na trasie Grodzisk Maz. - Warszawa autami wyposażonymi w rejestratory obrazu o przejrzenie nagrań z tego okresu. Ważne są informacje o kierowcy szarej Skody Fabii nr rej WGM 01K9. #112 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 12 lipca 2019

Samochód, którym ojciec z dzieckiem mieli się poruszać odnaleziono na terenie Grodziska Maz. To szara Skoda Fabia. Zebrane informacje wskazują, że mężczyzna targnął się na swoje życie. W miejscu tego tragicznego zdarzenia nie było dziecka. pic.twitter.com/40m71izlxC — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 11 lipca 2019



W piątek wieczorem na stronie warszawskiej policji opublikowano wizerunek ojca chłopca, a do zdjęcia dołączono informację, w co mężczyzna był ubrany: czarną kurtkę, granatowe materiałowe spodnie, beżowe wsuwane buty i koszulę polo z jasnym kołnierzykiem.

Dawid chłopiec, którego poszukujemy, przebywał w środę pod opieką ojca. Mężczyzna był wówczas ubrany w czarną kurtkę, granatowe materiałowe spodnie oraz koszulę polo z jasnym kołnierzykiem. Publikujemy jego zdjęcie. Prosimy o kontakt osoby, które widziały go 10 lipca wieczorem. pic.twitter.com/WxUPPVhnKF — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 12 lipca 2019

Chłopiec z kolei nosił szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy i niebieskie trampki z logo Zygzaka McQueena - czerwonej wyścigówki z bajki "Auta". Logo z tym samym bohaterem znajduje się na zasłonie przeciwsłonecznej na jednej z szyb samochodu.

Rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka przyznał w Polsat News, że ojciec chłopca wysłał matce wiadomość. - Sugeruje, że już nie zobaczy dzisiaj tego dziecka - mówił insp. Ciarka.

- Wiemy, że ojciec poszukiwanego chłopca z Grodziska Mazowieckiego był desperatem, a jego zachowanie było niepokojące - poinformował w czwartek w programie "Wydarzenia i Opinie" w Polsat News minister ds. pomocy humanitarnej Michał Woś.

Wszelkie zgłoszenia na temat zaginionego Dawida, nawet anonimowe, można przekazywać policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, tel. 22 755 60 10 (-11,-12,-13). Można też zatelefonować do najbliższej jednostki policji lub pod numer alarmowy 112.

