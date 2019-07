"Poszukiwania Dawida trwają. Jest kilka hipotez. Wyrokowanie na tym etapie jest niepoważne"

- Nie ma możliwości, aby poszukiwania Dawida były w najbliższym okresie przerwane - powiedział we wtorek rzecznik stołecznej policji.

- Cały czas poszukiwania trwają, więc prośba z naszej strony, żeby ten przekaz był jasny, że one pod żadnym pozorem nie są przerywane. Te działania poszukiwawcze są realizowane przez policjantów, mówimy nie tylko o policjantach pionu kryminalnego. Cały czas działamy i to należy podkreślać, że nie ma takiej możliwości, żeby w najbliższym okresie one były w jakikolwiek sposób przerwane - mówił.

Odnosząc się do doniesień niektórych mediów, m.in. portalu Fakt24, Marczak podkreślił, że "jednym z ważniejszych elementów czynności prowadzonych teraz przez policjantów są badania biegłych, ekspertów z laboratorium kryminalistycznego KSP".

- Nie ma jeszcze ostatecznych wyników ekspertyz, więc spora część informacji, które pojawiły się w tym portalu, nie są informacjami potwierdzonymi. Powoływanie się na jakiekolwiek źródła jest też dużym - można powiedzieć - w tym przypadku nieporozumieniem, dlatego że chociażby wyniki badań, jeżeli chodzi o odzież ojca Dawida, nie zostały jeszcze rozpoczęte - wskazał.

Rzecznik stołecznej policji podkreślił też, że fakt, iż w poniedziałek nie wykonywano czynności z udziałem pododdziałów zwartych nie oznacza, że nie będą one kontynuowane. Jak dodał, we wtorek pododdziały zwarte działają w terenie. Jak dodał chodzi o tereny przy autostradzie A2. - Tam również działają (...) policjanci z oddziału prewencji z KSP - dodał.

Marczak zaapelował równocześnie o to, by ktokolwiek, kto posiada jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego chłopca, podzielił się nimi z policją. - Jak zawsze w przypadku poszukiwań, prowadzimy działania poszukiwawcze pod kątem wielu hipotez i hipotezy zakładamy zarówno te pozytywne, jak i negatywne, co nie powinno nikogo dziwić - podkreślił rzecznik KSP, dodając, że "wyrokowanie na tym etapie jest bardzo niepoważne".

"Hipotezy dotyczą konkretnych obszarów"

- Hipotez jest kilka, nie kilkanaście. Jeżeli zwrócimy uwagę na to jak wygląda przebieg naszych czynności to widać, że dotyczą one konkretnych obszarów i prowadzone są w tym samym kierunku - wyjaśnił kom. Marczak. - Każdego dnia nad tą sprawą pracuje ponad stu policjantów - dodał.

- Apelujemy, by nie odnosić się do takich rzeczy jak relacje rodzinne, bo nie jest to potrzebne. Nam w tej chwili potrzebne są informacje dotyczące poszukiwań i na tym skupiamy swoje działania - mówił Marczak.

Poszukiwania zaginionego Dawida rozpoczęły się o północy w środę, kiedy utratę kontaktu z nim i jego ojcem zgłosiła rodzina. 5-letni chłopiec został zabrany przez ojca z Grodziska Mazowieckiego około godz. 17 w środę. Według ustaleń policji, tego samego dnia przed godz. 21 ojciec odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg.

Od zakończenia w niedzielę poszukiwań przez pododdziały zwarte z oddziału prewencji, w wyznaczonych przez policję sektorach w Grodzisku i okolicy, szczegółowej analizie poddawane są zebrane informacje w sprawie zaginięcia chłopca.

Policja, poza poszukiwaniami w terenie, od początku prowadzi rozliczne działania operacyjne. Policyjni psychologowie tzw. "profilerzy" tworzą portret psychologiczny ojca Dawida. Cały czas weryfikowane są informacje, które napływają ze strony mieszkańców i potwierdzają ustalenia śledczych.

Apel policji

W tym celu policjanci powtarzają apel do wszystkich, którzy Dawida, jego ojca lub szarą skodę fabię o numerze rejestracyjnym WGM 01K9, widzieli w środę między godz. 17 a godz. 21 na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a warszawskim Okęciem. Choć samochód znaleziono, istotna jest informacja, którędy jechał i gdzie się zatrzymywał. Pomóc może przejrzenie nagrań z kamer samochodowych i monitoringu ze środy.

Wizerunek ojca i dziecka opublikowany jest na stronie warszawskiej policji. Jest także informacja, w co byli ubrani w środę. Mężczyzna miał czarną kurtkę, granatowe materiałowe spodnie, beżowe wsuwane buty i koszulę polo z jasnym kołnierzykiem. Chłopiec nosił szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy i niebieskie trampki z logo Zygzaka McQueena - czerwonej wyścigówki z bajki "Auta". Logo z tym samym bohaterem jest też na zasłonie przeciwsłonecznej na jednej z szyb samochodu.

Informacje dotyczące zaginięcia chłopca są aktualizowane pod dokładnym adresem internetowym.

Wszelkie zgłoszenia na temat zaginionego Dawida, nawet anonimowe, można przekazywać policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, tel. 22 755 60 10 (-11,-12,-13). Można też zatelefonować do najbliższej jednostki policji lub pod numer alarmowy 112.

