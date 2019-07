Policja od północy szuka 5-letniego Dawida. Jego tatę znaleziono martwego

Od północy policjanci poszukują 5-letniego Dawida Żukowskiego z Grodziska Mazowieckiego. W środę około 17:00 ojciec zabrał go z domu i odjechał w nieznanym kierunku. Po czterech godzinach, przed 21:00 mężczyzna odebrał sobie życie. - Wszystko wskazuje na to, że chłopiec w tej chwili pozostaje bez opieki osoby dorosłej - przekazał Polsat News Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji.

Ojciec odjechał z chłopcem szarą Skodą Fabią o nr rejestracyjnym WGM 01K9. Z informacji zebranych przez policjantów wynika, że mężczyzna mógł poruszać się na trasie pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a lotniskiem Okęcie.

Marczak dodał, że ojciec nie był pozbawiony praw rodzicielskich.

Mężczyzna zginął potrącony na torach kolejowych

W środę przed 21:00 policjanci dostali zgłoszenie o śmierci mężczyzny, a około północy jeden bliskich Dawida - zaniepokojony, że ojciec nie odwiózł go do domu - zaalarmował policję. Mężczyzna zginął potrącony na torach kolejowych. To wówczas połączono obie sprawy i wszczęto poszukiwania.

Policja szuka chłopca go m.in. używając dronów i psów tropiących. Śledczy podejrzewają, że Dawid może przebywać w okolicach Grodziska Mazowieckiego lub w okolicach warszawskiego lotniska Okęcie.

Dawid był ubrany w szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy oraz niebieskie trampki z obrazkami Zygzaka McQueena.

- Nie do końca rozumiem powody, dla których nie uruchomiono systemu "Child Alert", którego ideą jest publiczne udostępnianie wizerunku dziecka. Działania policji są prowadzone z najwyższym zaangażowaniem, natomiast tutaj potrzebna jest reakcja społeczna - powiedział w rozmowie z Polsat News nadkom. Dariusz Loranty, ekspert ds. bezpieczeństwa publicznego.

Loranty mówił o możliwościach, z powodu których nie uruchomiono "Child Alert". Jego zdaniem może to być niska skuteczność systemu w tej sytuacji albo inne możliwości operacyjne policji. - Jeżeli policjanci skupiają się na niewielkiej przestrzeni to w ciągu 6-8 godzin powinni odnaleźć to dziecko - ocenił.

- "Child Alert" nie funkcjonuje w Polsce tak jak nam się to wmawia. To wydane pieniądze po to, by móc ogłaszać, że policja ten system włączyła - dodał.

- Ojciec mógł zrobić krzywdę dziecku. Nie należy wykluczać wersji o rozszerzonym samobójstwie. Druga opcja to taka, że przekazał je komuś lub wypuścił i ono teraz się błąka. Dziecko narażone jest na utratę zdrowia, na odwodnienie. Dorośli są w stanie wyczuć ten stan, kiedy musza się napić, dziecko nie ma takiej możliwości. Może szuka drogi, może siedzi i plącze, może jest załamane - mówił ekspert ds. bezpieczeństwa publicznego.

Apel policji

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Znalazła już auto ojca. - To ważne, by osoby, które widziały samochód między 17:00 a 21:00, zgłosiły się do nas. Nawet z pozoru błahe informacje, mogą okazać się kluczowe - przekazał Marczak.

Zaznaczył, że w śledztwie przyjęto kilka hipotez tego, co mogło przytrafić się chłopcu, ale "wszystko wskazuje na to, że w tej chwili pozostaje on bez opieki osoby dorosłej".

