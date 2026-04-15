Rząd Donalda Tuska został oceniony "zdecydowanie źle" przez 37 proc. ankietowanych. Kolejne 15,6 proc. oceniło go "raczej" negatywnie. Oznacza to, że niepochlebne zdanie na temat rządu ma aż 52,6 proc. badanych Polaków.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie Polsat News "zdecydowanie dobrze" rząd Tuska oceniło 10,4 proc. ogółu respondentów. 30,7 proc. ankietowanych ma natomiast o nim "raczej dobre" zdanie.

6,4 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Dominują negatywne odpowiedzi

Opinie respondentów różnią się w zależności od ich płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz poglądów politycznych. Jak się okazuje, wobec rządu częściej krytyczni są mężczyźni. 45,5 proc. z nich oceniło rząd Tuska "zdecydowanie źle", natomiast 15,6 proc. - "raczej źle". Odpowiedź "zdecydowanie dobrze" oraz "raczej dobrze" wybrało odpowiednio 7,5 i 26 proc. panów, natomiast kolejne 5,4 proc. nie umiało wskazać swojego zdania.

Największy odsetek kobiet udzielił z kolei odpowiedzi "raczej dobrze" (35,1 proc. wskazań). Kolejne 13 proc. pań oceniło rząd "zdecydowanie dobrze". Odpowiedzi "raczej źle" i "zdecydowanie źle" udzieliło odpowiednio 15,6 i 29 proc. kobiet, a następne 7,3 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Najbardziej krytyczną grupą wiekową okazali się respondenci w wieku od 30 do 39 lat. "Zdecydowanie źle" rząd Tuska oceniło 49,5 proc. ankietowanych z tej grupy. Dodatkowe 24,4 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle". "Zdecydowanie dobrze" rządzących oceniło zaledwie 2 proc. respondentów z tej grupy, a "raczej dobrze" - 21,4 proc.

Negatywne opinie dominowały również wśród respondentów pomiędzy 40. a 49. rokiem życia. W tym przypadku odpowiedź "zdecydowanie źle" wybrało 37,2 proc. ankietowanych, a "raczej źle" - 16,9 proc. "Zdecydowanie" pozytywną opinię o rządzie Tuska wyraziło 6,7 proc. badanych z tej grupy, a "raczej dobrą" - 29,3 proc.

Krytyki nie zabrakło także wśród Polaków w wieku od 18 do 29 lat, spośród których aż 30,8 proc. oceniło rząd "zdecydowanie źle". Kolejne 22,3 proc. osób wybrało odpowiedź "raczej źle". "Zdecydowanie dobre" zdanie o rządzących ma 1,4 proc. najmłodszych badanych, a "raczej dobre" - 26,5 proc.

W przypadku respondentów pomiędzy 60. a 69. rokiem życia dominowała odpowiedź "zdecydowanie źle", na której udzielenie zdecydowało się 35,4 proc. ankietowanych. Kolejne 5,9 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle". "Raczej dobrze" rząd oceniło 34,7 proc. badanych z tej grupy, a "zdecydowanie dobrze" - 21 proc.

Najstarsi respondenci, w wieku 70 lat i więcej, także stawiali najczęściej na odpowiedź "zdecydowanie źle", którą wybrało 35,1 proc. badanych z tej grupy. Kolejne 14,9 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle". "Raczej" pozytywne opinie w stosunku do rządzących popłynęły od 26 proc. badanych z tej grupy, natomiast "zdecydowanie dobre" zdanie ma 20,6 proc. badanych.

Polacy są krytyczni wobec rządu Donalda Tuska. Wyniki nowego sondażu

Grupując badanych pod kątem miejsca zamieszkania, okazało się, że najbardziej krytyczni są mieszkańcy wsi, spośród których "zdecydowanie źle" rząd negatywnie oceniło 40 proc. badanych, a "raczej źle" - 14,9 proc. Jednocześnie jest to grupa bardzo podzielona, gdyż kolejne 33,5 proc. ankietowanych oceniło rządzących "raczej dobrze", a 9,5 proc. - "zdecydowanie dobrze".

39,9 proc. mieszkańców małych miast (do 50 tys. mieszkańców) ocenia rząd Tuska "zdecydowanie źle", a następne 12,1 proc. - "raczej źle". Odpowiedzi "zdecydowanie dobrze" i "raczej dobrze" udzieliło kolejno 12,7 i 26,9 proc. ankietowanych z tej grupy.

Nieco inaczej kształtują się odpowiedzi mieszkańców średnich miast (od 50 tys. do 250 tys. mieszkańców), spośród których "zdecydowanie źle" rząd Tuska oceniło 39,7 proc. badanych. Kolejne 16 proc. oceniło rządzących "raczej źle". "Raczej dobrą" opinię ma 20,5 proc. ankietowanych z tej grupy, a "zdecydowanie dobrą" - 7,2 proc.

11,7 proc. mieszkańców dużych miast (powyżej 250 tys. mieszkańców) oceniło rząd Tuska "zdecydowanie dobrze", a "raczej dobrze" - 40,5 proc. Następne 5,9 proc. badanych z tej grupy dokonało oceny "raczej" negatywnej, a 35,4 proc. - "zdecydowanie złej".

Oceny Polaków są zróżnicowane także w zależności od poziomu ich wykształcenia. Najgorzej rząd ocenili ci z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym. 51 proc. badanych z tej grupy ma o rządzących "zdecydowanie" złe zdanie. "Raczej źle" rząd oceniło z kolei 17 proc. ankietowanych z tej grupy. Opinię "zdecydowanie dobrą" i "raczej dobrą" wydało kolejno 3,5 i 24,1 proc. ankietowanych.

Najbardziej przychylnie do rządu podchodzą natomiast Polacy z wykształceniem wyższym, spośród których 39,2 proc. ma zdanie "raczej dobre", a 14,1 proc. - "raczej dobre". "Zdecydowanie źle" rządzących oceniło 18,3 proc. ankietowanych po studiach, natomiast "raczej źle" - 18 proc.

W grupie badanych z wykształceniem średnim dominuje odpowiedź "zdecydowanie źle" (42,1 proc. wskazań). "Raczej źle" rząd oceniło 12,5 proc. respondentów z tej grupy, a "raczej dobrze" - 28,6 proc. Kolejne 12,6 proc. badanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze".

W następnym roku wybory. Rządem zawiedzeni są przede wszystkim zwolennicy PiS

Patrząc na preferencje partyjne, najgorsze zdanie o rządzie mają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, spośród których aż 85,7 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle". "Raczej źle" rządzących oceniło 9,2 proc. badanych z tej grupy, a "raczej dobrze" - 2,7 proc. Żaden sympatyk partii Jarosława Kaczyńskiego nie wybrał odpowiedzi "zdecydowanie dobrze", a 2,4 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Znacząco wyróżniają się również wyborcy Konfederacji. 74,3 proc. z nich wydało opinię "zdecydowanie złą", a 16,8 proc. - "raczej złą". Kolejne 8 proc. badanych z tej grupy postrzega rząd Tuska "raczej dobrze". Podobnie jak w przypadku zwolenników PiS, żaden sympatyk Konfederacji nie wybrał odpowiedzi "zdecydowanie dobrze". Na opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 0,9 proc. badanych.

Negatywne odpowiedzi dominują również wśród wyborców Trzeciej Drogi, spośród których 38,9 proc. wydało opinię "zdecydowanie złą". a 12,7 proc. - "raczej złą". 6,8 proc. sympatyków tego ugrupowania ocenia rząd Tuska "zdecydowanie dobrze", a 35,7 proc. - "raczej dobrze". Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 6 proc. pytanych.

Proporcja odwraca się, jeżeli spojrzymy na wyborców Nowej Lewicy. W tym przypadku żaden respondent nie wydał odpowiedzi "zdecydowanie" negatywnej. 36,4 proc. badanych wybrało odpowiedź "raczej źle", a 55,7 proc. - "raczej dobrze". "Zdecydowanie" pozytywnie rząd Tuska ocenia 1,4 proc. zwolenników tej partii, a 6,5 proc. nie ma zdania.

Największym optymizmem wyróżniają się wyborcy Koalicji Obywatelskiej, spośród których 26,8 proc. wydało opinię "zdecydowanie dobrą", a 57,2 proc. - "raczej dobrą". "Raczej źle" o rządzie myśli 8,1 proc. badanych z tej grupy, a "zdecydowanie źle" - 4,3 proc. Kolejne 3,6 proc. pytanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wyborcy pesymistycznie o rządzie Donalda Tuska. Ci wyborcy mają o nim najgorsze zdanie

Nieprzychylnie na temat rządu wypowiadają się ci, którzy w ostatnich wyborach prezydenckich oddali głos na Karola Nawrockiego. Aż 86,9 proc. ankietowanych z tej grupy wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle". "Raczej" złe zdanie o rządzie ma z kolei 9,9 proc. badanych. Żaden wyborca urzędującego prezydenta nie wybrał odpowiedzi "zdecydowanie dobrze", a na opcję "raczej dobrze" postawiło 0,9 proc. pytanych. Kolejne 2,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Wyróżniają się także wyborcy Grzegorza Brauna, spośród których odpowiedzi "zdecydowanie źle" udzieliło 82,9 proc. badanych. Odpowiedź "raczej źle" wybrało 17,1 proc. ankietowanych z tej grupy, natomiast nikt nie wybrał pozostałych trzech wariantów odpowiedzi.

Mocno podzieleni są natomiast wyborcy Szymona Hołowni. W tej grupie "zdecydowanie dobrze" rząd oceniło 7,5 proc. badanych, natomiast "raczej dobrze" - 58,4 proc. Następne 12,2 proc. uczestników ankiety wskazało na odpowiedź "raczej źle". "Zdecydowanie złe" zdanie o rządzie ma 5,3 proc. zwolenników byłego marszałka Sejmu, a 16,5 proc. postawiło na odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Podzieleni są również wyborcy Adriana Zandberga, spośród których "zdecydowanie dobre" zdanie o rządzie ma 8,4 proc. badanych. Kolejne 56 proc. wykształtowało "raczej" pozytywną opinię, a 10,2 proc. - "raczej złą". Żaden ze zwolenników lidera partii Razem nie postrzega rządu Tuska w sposób "zdecydowanie zły", a zdania nie ma 25,4 proc. pytanych.

Wśród wyborców Magdaleny Biejat dominują "raczej dobre" opinie o rządzie (taką odpowiedź wybrało 41,7 proc. badanych). "Zdecydowanie dobrze" rządzących postrzega 7,6 proc. uczestników sondażu, natomiast "raczej źle" - 0 proc. 12,4 proc. badanych z tej grupy wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Najlepsze nastawienie do rządu mają z kolei ci, którzy w ostatnich wyborach prezydenckich zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego. W tej grupie odnotowano 26,1 proc. odpowiedzi "zdecydowanie dobrze" oraz 60,7 proc. wskazań "raczej dobrze". "Raczej złą" opinię na temat rządzących ma 5,6 proc. pytanych z tej grupy, natomiast kolejne 3,7 proc. oceniło ich "zdecydowanie źle". 3,9 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Badanie IBRiS dla Polsat News zostało zrealizowane w dniach 8-13 kwietnia 2026 metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

