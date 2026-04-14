Wipler poinformował w rozmowie z Marcinem Fijołkiem, że we wtorek złoży prywatny akt oskarżenia wobec premiera Donalda Tuska. W jego ocenie podczas konferencji prasowej z udziałem premiera została zaatakowana Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość oraz prezydent Karol Nawrocki, a wszystko to było "zbudowane o fałszywą narrację łamania prawa".

- W dniu dzisiejszym będziemy składali pozew wobec pana premiera Tuska. Pan premier Donald Tusk popełnił kilka przestępstw podczas konferencji prasowej w dniu wczorajszym (chodziło najpewniej o konferencję prasową sprzed 8 dni - red). Popełnił między innymi przestępstwo przekroczenia uprawnień, ujawnienia tajemnicy bankowej, ujawnienia informacji niejawnych, pomówienia, a także naruszenia dóbr osobistych i moich i fundacji Dobry Rząd - przekonywał poseł Konfederacji.

Wipler składa pozew przeciwko Tuskowi. "Kłamstwo i pomówienie"

Polityk stwierdził, że premier "w żadnym trybie nie miał prawa na konferencji prasowej w oparciu o niejawne dokumenty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówić o stanach kont czy transakcjach legalnie dokonywanych przez legalne podmioty, takich jak Fundacja Dobry Rząd".

Dodał przy tym, że kieruje fundacją nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia, a to, czego dopuścił się Donald Tusk jest "kłamstwem i pomówieniem".

- To jest kłamstwo, to jest pomówienie, co zrobił premier Donald Tusk. Ponieważ z niskich pobudek, z fałszywych przesłanek, bez związku przyczynowo-skutkowego, użył nielegalnie służb specjalnych do walki politycznej, do ataku na polityka opozycji, polityków opozycji - mówił w "Graffiti".

Poseł Konfederacji zarzuca Tuskowi przekroczenie uprawnień. "Spotkamy się w sądzie"

Wipler oświadczył, że we wtorek złoży przeciwko premierowi prywatny akt oskarżenia, pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych i zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

- Z panem Donaldem Tuskiem spotkamy się w sądzie i w prokuraturze, bo jest kłamcą i przestępcą - podsumował.

Działania Wiplera mają związek ze słowami premiera wypowiedzianymi przed rozpoczęciem posiedzenia rządu w środę 8 kwietnia. Tusk mówił wówczas, że politykom PiS, Konfederacji i środowisku prezydenta zależy na tym, żeby rynek kryptowalut nie był w żaden sposób zabezpieczony.

Oświadczył, że z informacji przekazanych mu przez ABW wynika, iż na przełomie października i listopada 2025 r., miesiąc przed głosowaniem w Sejmie pierwszego weta prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut, prezes zarządu giełdy kryptowalut Zondacrypto, Przemysław Kral, dokonał wpłat na rzecz fundacji Zbigniewa Ziobry i księdza Michała Olszewskiego.

W swoim wystąpieniu premier mówił też o innej spółce związanej z Zondacrypto i Kralem, która zrealizowała na rzecz fundacji "Dobry Rząd" posła Konfederacji Przemysława Wiplera transakcję w wysokości 70 tys. euro.

