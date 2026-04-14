Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Polsat News zapytał Polaków, na kogo oddaliby swój głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Pozycję lidera utrzymuje w tym przypadku Koalicja Obywatelska, którą popiera 32,1 proc. uczestników badania. Drugą siłą polityczną w kraju jest Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 23,8 proc. głosów. Trzecie miejsce w sondażu zajęła Konfederacja, na którą swój głos chciałoby oddać 15 proc. ankietowanych.

KO liderem, w Sejmie pięć partii. Nowy sondaż dla Polsat News

Oprócz wspomnianych wyżej ugrupowań do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna może liczyć na 8,2 proc. głosów. Zestawienie zamyka Nowa Lewica, która otrzymałaby 7,1 proc. głosów.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 5,3 proc. osób.

IBRiS zbadał również chęć Polaków do oddania swojego głosu w wyborach parlamentarnych. Jak wynika z sondażu, gdyby głosowanie odbyło się w najbliższy weekend, frekwencja wyniosłaby 62,7 proc. Brak chęci udziału w wyborach deklaruje 37,3 proc. Polaków.

Badanie IBRiS dla Polsat News zostało zrealizowane w dniach 8-13 kwietnia 2026 metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

