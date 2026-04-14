"Nie uciekłem na Węgry". Ziobro w Polsat News

- To Tusk łamie regularnie prawo w Polsce, przejmuje media, służy przemocy - powiedział Zbigniew Ziobro na antenie Polsat News.

- Problem Tuska polega na tym, że okazał się co najmniej fajtłapą, dlatego że uruchomił procedurę związaną z stawieniem sfabrykowanych, wymyślonych kłamstw w sprawie sfabrykowanych wymyślonych kłamliwych zarzutów w stosunku do mnie, wtedy kiedy byłem oficjalnie legalnie na Węgrzech - przekazał.

Były minister sprawiedliwości zaznaczył, że wbrew kłamstwom on nie uciekł na Węgry. - Ja tylko przebywałem na konferencji na zaproszenie rządu pana premiera Orbana, gdzie opisywałem skalę bezprawia Tuska - wyjaśnił. - I w takim momencie podjąłem decyzję wobec tej lawiny bezprawia, nie mając żadnych szans na uczciwy proces, że będę walczył z Tuskiem z wolnej węgierskiej ziemi - dodał.

Wkrótce więcej informacji...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni