Donald Tusk został zapytany o sprawę Zbigniewa Ziobry podczas swojej wizyty w Tokio. W trakcie briefingu prasowego potwierdził on otrzymanie "sygnału z parlamentu, że bardzo prawdopodobne jest złożenie wniosku o Trybunał Stanu" dla byłego ministra sprawiedliwości. Jak zaznaczył przy tym, "kwestia rozliczeń i odpowiedzialności ludzi, którzy albo kradli albo nadużywali władzy czy nadużywali publicznych pieniędzy" jest dla niego sprawą bardzo ważną.

Tusk dodał jednak, że "prawo dzisiaj w Polsce jest niedoskonałe, a miejscami jest bardzo złe" i stwierdził, że "mamy realne ograniczenia, zarówno jeśli chodzi o prokuraturę, o większość parlamentarną, o weta prezydenckie". - Ja jestem gotów do działania bardzo zdecydowanego, ale (…) ja chcę działać i będę działał zawsze w ramach prawa - zadeklarował szef rządu.

- Ale metodą na to nie jest łamanie prawa, tylko wygranie kolejnych wyborów w takim stopniu, żeby móc to prawo skutecznie zmieniać - podkreślił przy tym.

Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu? Tusk o "obiektywnych" utrudnieniach

Jak ocenił dodatkowo premier, rozliczenia poprzedniego rządu "idą za wolno" dlatego, że "te obiektywne okoliczności prawne bardzo to utrudniają". To samo - jak kontynuował - dotyczy kwestii Trybunału Stanu.

- My jesteśmy w stanie postawić, sformułować ten wniosek do Trybunał Stanu dla Ziobry, rozpocząć to postępowanie. Ale dobrze wiecie, jak dzisiaj wygląda Trybunał Stanu i jak dzisiaj wygląda ta potrzebna większość w parlamencie, więc też nie chcę robić nikomu złudzeń - mówił Tusk.

Wcześniej we wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że podczas posiedzenia Sejmu szefowie klubów koalicji rządzącej przekażą wstępny wniosek w sprawie postawienia byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.

- Z tego, co zostałem poinformowany, na tym posiedzeniu Sejmu szefowie klubów parlamentarnych - m.in. w związku z tym, co się stało na Węgrzech - przekażą do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry - zadeklarował polityk Lewicy, dodając, że "potencjalni bandyci, przestępcy i złodzieje powinni być sądzeni w Polsce".

Prokuratura chce ukarania Zbigniewa Ziobry. Rządzący mówią o Trybunale Stanu

Pod koniec listopada ubiegłego roku prokurator generalny Waldemar Żurek powiadomił marszałka Sejmu o zarzutach dla Ziobry. Prokuratura informowała wówczas, że może to się stać podstawą do rozważenia przez Sejm, czy opisane naruszenia prawa mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a w konsekwencji - czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia byłego ministra do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

Na początku bieżącego roku posłowie koalicji rządzącej rozpoczęli zbieranie podpisów pod wstępnym wnioskiem ws. TS dla Ziobry. W marcu Czarzasty oświadczył, że wniosek ten jest już gotowy oraz dodał, że należy spodziewać się, iż będzie on procedowany na początku kwietnia.

We wtorek polityk przekazał, że w tym tygodniu wniosek ten zostanie złożony, a przesłanki przemawiające za pociągnięciem Ziobry do odpowiedzialności przed TS szefowie klubów koalicyjnych przedstawią na konferencji prasowej prawdopodobnie w środę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniosek o pociągnięcie byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przez TS wymaga wstępnego wniosku złożonego przez co najmniej 115 posłów. Następnie marszałek Sejmu kieruje taki dokument do Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która wszczyna postępowanie i w dalszej kolejności przedstawia Sejmowi sprawozdanie wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS lub występuje o umorzenie postępowania. Sejm podejmuje uchwałę o postawienie danej osoby przed TS większością 3/5 głosów (276 posłów) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry. W tle pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości

Zarzuty wobec Ziobry w większości związane są z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuca się mu m.in. to, że jako szef Ministerstwa Sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Polityk miał popełnić w sumie 26 przestępstw, m.in. wydając swoim wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Dodatkowo miał on ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.



Do tej pory sąd nie zadecydował w sprawie wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Ziobry. Wydano jednak za nim list gończy, co nastąpiło po wyrażeniu w lutym br. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgody na zastosowanie aresztu, a następnie skierowano wniosek o ENA.

Obecnie w odniesieniu do Ziobry w warszawskim sądzie okręgowym od blisko dwóch miesięcy procedowane są zarówno zażalenie na zastosowanie aresztu, jak i wniosek o ENA. W pierwszej sprawie w ostatnich tygodniach rozpatrywano wnioski m.in. obrońców Ziobry o wyłączenie poszczególnych sędziów wyznaczonych do tej sprawy. Zażalenie trafiło do składu trzech sędziów.

Wnioskami o wyłączenie sędziów sąd zajmował się także w sprawie wydania ENA. Pod koniec marca Sąd Okręgowy nie uwzględnił wniosku obrońcy Ziobry o zawieszenie postępowania ws. wydania ENA, a kwestia ta jest obecnie na etapie odwoławczym.

