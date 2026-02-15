Czy Zbigniew Ziobro zostanie ułaskawiony? Karol Nawrocki zabrał głos

Karol Nawrocki w niedzielnym "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" został zapytany o to, czy zamierza ułaskawić byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, za którym wydano list gończy. - Nie ma takiego wniosku, nie ma skazania - odpowiedział prezydent, oceniając, że dyskusja w tej sprawie jest "domeną przyszłości".

Prezydent zaznaczył także, że nie ma wglądu do dokumentów uwzględnionych w postępowaniu przeciwko politykowi. - Żyjemy w sytuacji, w której z całą pewnością - i to powtarzam konsekwentnie - minister Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce, tego jestem pewien - ocenił.

Czy Zbigniew Ziobro zostanie ułaskawiony? Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos

Prokurator chce przedstawić Ziobrze 26 zarzutów, spośród których najpoważniejszy odnosi się do kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Były minister sprawiedliwości od dłuższego czasu przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. W związku z tym jego ujęcie stało się utrudnione nawet mimo decyzji Prokuratury Krajowej, która wydała list gończy za Ziobrą.

Karol Nawrocki - pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, jak sam postąpiłby, gdyby znalazł się w sytuacji takiej jak Ziobro - wskazał, że prawdopodobnie nie wyjechałby z kraju. - Ja już mówiłem publicznie, że dla mnie kwestia opuszczenia Rzeczypospolitej to jest coś, czego sobie nie wyobrażam - powiedział prezydent, wskazując, że "jest to oczywiście osobista, indywidualna decyzja każdego".

Prezydent wskazał także, że "nie chciałby, aby Bóg doświadczył go chorobą". W ten sposób Karol Nawrocki odniósł się do wątku stanu zdrowia Ziobry, u którego zdiagnozowano nowotwór przełyku. Ocenił, że były minister sprawiedliwości musiał zmierzyć się w swoim życiu zarówno z tą dramatyczną diagnozą, jak i "polityczną nagonką".

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce mu przedstawić 26 zarzutów

Prokuratura Krajowa chce przedstawić byłemu ministrowi sprawiedliwości aż 26 zarzutów, spośród których najpoważniejszy dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Oprócz tego politykowi zarzuca się m.in. wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Zdaniem śledczych były minister działał świadomie i na szkodę państwa, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne. Biorąc pod uwagę przygotowane zarzuty, maksymalny wymiar kary, która może być orzeczona w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech. Wydano list gończy

6 lutego prokurator wydał postanowienie o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym. Wcześniej sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości.

Polityk jest objęty azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja w tej sprawie została podjęta w grudniu ubiegłego roku.

Sam Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności". Były minister sprawiedliwości zapowiedział, że zamierza stanąć do walki "z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".

