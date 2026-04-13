Ziobro stracił sojusznika na Węgrzech, Polacy jasno. Nowy ruch prokuratury

Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS na zlecenie Radia Zet zapytał Polaków, czy ich zdaniem były minister sprawiedliwości za rządów PiS Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

60,1 proc. respondentów chciałoby, aby Węgry wydały Polsce poszukiwanego listem gończym polityka. Niemal jedna czwarta ankietowanych (24,6 proc.) uważa, że Zbigniew Ziobro powinien zostać w Budapeszcie, gdzie uzyskał azyl polityczny.

15,3 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

Polacy o ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Rozłam w elektoracie PiS-u

IBRiS przeanalizował głosy Polaków na podstawie ich preferencji politycznych. Ekstradycji polityka PiS domagają się przede wszystkim zwolennicy Nowej Lewicy (100 proc.) i Koalicji Obywatelskiej (98 proc.). Wydania Ziobry polskim władzom oczekuje również 87 proc. wyborców Trzeciej Drogi (koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050).

Przeciwnego zdania jest większość elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, choć i w tej grupie widać w tej kwestii pewne zawahanie. Przeciwko ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości opowiada się 78 proc. zwolenników PiS-u, a za pociągnięciem go do odpowiedzialności karnej w Polsce - 10 proc.

Największy podział w tej kwestii widoczny jest wśród wyborców Konfederacji. Na pytanie sondażowe połowa zwolenników partii Sławomira Mentzena (49 proc.) odpowiedziała "tak". Przeciwny ekstradycji jest co trzeci wyborca Konfederacji (33 proc.).

Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech od stycznia 2026 roku. Polityk Prawa i Sprawiedliwości otrzymał tam azyl polityczny od premiera Viktora Orbana, który w minioną niedzielę przegrał w wyborach parlamentarnych z centrowo-prawicową partią TISZA.

Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy zarzuca Ziobrze między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą czy wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

W lutym warszawski sąd rejonowy wyraził zgodę na aresztowanie byłego prokuratora generalnego. Prokuratura wystąpiła wówczas z wnioskiem o wydanie wobec polityka Europejskiego Nakazu Aresztowania. Do dziś wniosek ten nie został rozpoznany.



- Wobec powyższego prokurator skierował dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie pismo o wyznaczenie terminu posiedzenia w przedmiocie rozpoznania powyższego wniosku o wydanie ENA - mówił na antenie Polsat News rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Jak dodał rzecznik, z uwagi na możliwość cofnięcia azylu politycznego dla Ziobry zachodzi prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie opuści on terytorium Węgier i ukryje się w innym państwie.

- Opóźnienie w rozpoznaniu wniosku może skutkować ukryciem się podejrzanego przed organami ścigania poza obszarem Węgier, co znacząco utrudni prawidłowy tok postępowania przygotowawczego - podsumował.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 27-28 marca 2026 r., na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

