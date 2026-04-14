"Potencjalni bandyci i złodzieje". Czarzasty o Ziobrze i Romanowskim

Włodzimierz Czarzasty w trakcie wtorkowej konferencji prasowej odniósł się do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy uzyskali azyl polityczny na Węgrzech.

- Z tego, co zostałem poinformowany, na tym posiedzeniu Sejmu szefowie klubów parlamentarnych - m.in. w związku z tym, co się stało na Węgrzech - przekażą do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry - zadeklarował marszałek Sejmu.

W swoim wystąpieniu Czarzasty określił obu polityków mianem "potencjalnych bandytów, przestępców i złodziei" oraz wskazał, że "powinni być sądzeni w Polsce". - A to, co sobie myśli PiS, to skończyły się takie czasy, żeby ktokolwiek się tym przejmował. Rozumiem, że bronimy kolegów, jeżeli chodzi o PiS. Chcecie bronić potencjalnych przestępców, złodziei, bandytów, to wasza sprawa. Nie nasza - kontynuował marszałek Sejmu.

Jeszcze pod koniec marca Czarzasty informował, że wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu jest gotowy i należy się spodziewać, że będzie on procedowany na początku kwietnia. Wniosek o pociągnięcie byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przez TS wymaga wstępnego wniosku złożonego przez co najmniej 115 posłów.

Po spełnieniu tego wymogu wniosek trafia do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a następnie Sejm podejmuje uchwałę o postawienie danej osoby przed TS większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

"Piękny triumf demokracji". Czarzasty zapowiada współpracę z Węgrami

Podczas wtorkowej konferencji Czarzasty dodatkowo odniósł się do wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech i powiedział, że "mieliśmy do czynienia z pięknym triumfem demokracji" w tym kraju. W głosowaniu zwyciężyło ugrupowanie TISZA Petera Magyara, które może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie. Daje to większość konstytucyjną.

Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która może liczyć na sześć miejsc.

- Gratuluję zwycięzcom i gratuluję Węgrom. Oczekiwania wobec nowej ekipy węgierskiej są jak bardzo wysokie. Polska jak zwykle jest gotowa pomóc - kontynuował, dodając, że "mamy swoje doświadczenia wychodzenia z mroków systemu PiS-owskiego bezprawia i chętnie się nimi podzielimy".

Marszałek Sejmu zadeklarował, że "polski Sejm jest gotowy do bliskiej współpracy z parlamentem węgierskim". Dodał przy tym, że że w związku z sytuacją na Węgrzech chciałby "ożywić oraz wznowić funkcjonowanie międzyparlamentarnej Grupy Wyszehradzkiej".

- W tym celu udam się w najbliższym czasie z wizytą na Słowację, dlatego że to jest kraj, w którym trzeba wiele tłumaczyć i trzeba wiele wyjaśniać. Zaproszę nowo wybranego szefa, szefową parlamentu węgierskiego do Polski. Również będziemy rozmawiali ze stroną węgierską na temat potrzeby bądź braku powołania grupy parlamentarnej w celu potencjalnie śledztwa parlamentarnego na temat kontaktów między PiS-em a Fideszem - kontynuował.

W ocenie polityka Lewicy skutkiem takiej współpracy mogły być kontakty między Orlenem a Molem.

Wraca temat kryptoaktywów. Czarzasty zapowiada głosowanie nad wetem Nawrockiego

Marszałek Sejmu zapowiedział także dyskusję nad wetem ws. kryptoaktywów, deklarując, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się w piątek. W ten sposób polityk odniósł się do kwestii ustawy, która w lutym została zawetowana przez Karola Nawrockiego. Miała ona zapobiegać naruszeniom, m.in. poprzez umożliwienie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymania oferty publicznej kryptowalut.

W grudniu przez prezydenta została odrzucona ustawa o niemal identycznej treści. Wówczas Sejm nie zdołał odrzucić weta Nawrockiego.

Niedawno premier Donald Tusk przedstawił pochodzące od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacje ws. powiązań polityków prawicy z giełdą kryptowalut. Szef rządu zaapelował wtedy do marszałka Sejmu, prosząc go, aby możliwie szybko odbyło się głosowanie nad wetem prezydenta.

Czarzasty ogłosił na konferencji dodatkowo, że podpisał oficjalne pismo "w sprawie możliwości składania kandydatur na sędziego Trybunału Konstytucyjnego" z uwagi na to, że w czerwcu upływa kadencja sędziego Andrzeja Zielonackiego. - Jak widzicie państwo, konsekwentnie dokonujemy zmian w Trybunale Konstytucyjnym - oświadczył marszałek Sejmu.

