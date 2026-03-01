Lecznictwo uzdrowiskowe cieszy się w Polsce znaczną popularnością. Jak wynika z danych GUS, w 2024 r. skorzystało z niego ponad 884 tys. kuracjuszy. Niemało z nich musiało za to sporo zapłacić. Pewną część kosztów można jednak odzyskać.

Ulga rehabilitacyjna. Dla kogo?

Pozwala na to ulga rehabilitacyjna, stanowiąca odliczenie wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne. Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26; t.j. Dz.U. 2025 poz. 163) jasno wynika, że taka możliwość dotyczy m.in. opłat za pobyt w uzdrowisku i zabiegów.

Mogą z tego skorzystać podatnicy, którzy:

są osobami niepełnosprawnymi

utrzymują osobę niepełnosprawną, której dochody nie przekraczają 22 546,92 zł (w PIT za 2025 r.)

opłacają rehabilitację

Również w przypadku wyjazdu finansowanego z Narodowego Funduszu Zdrowia możliwe jest odliczenie części kosztów poniesionych przez pacjenta, takich jak dopłaty czy wyżywienie. Część sfinansowana bezpośrednio przez NFZ nie podlega jednak odliczeniu.

Spore zwroty za sanatorium

Jak to się przekłada na liczby? Warto się posłużyć przykładem pacjenta, który pobiera 4 000 zł brutto emerytury miesięcznie (48 000 zł rocznie). Po odjęciu 30 000 kwoty wolnej pozostaje 18 000 do opodatkowania. 12-proc. podatek od tej kwoty to 2 160 zł. Odliczenie pełnopłatnego, tygodniowego pobytu w wysokości 2 500 zł sprawia, że podatek spada do 1 860 zł. W rezultacie po rozliczeniu PIT fiskus zwraca seniorowi ok. 300 zł.

Możliwości są jednak szersze. Oto inny przykład. Mężczyzna z dochodami na poziomie 6 000 zł brutto ma na utrzymaniu żonę o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jadą razem do uzdrowiska, małżonek jako konieczny opiekun.

Dwutygodniowy turnus kosztuje 4 760 zł od osoby (łącznie 9 520 zł). Mąż może odliczyć te nakłady. Zakładając, że na miejsce dotarli swoim autem, a paliwo (używanie samochodu też uwzględnia się w ramach ulgi, maksymalnie do 2 280 zł) kosztowało ich 1 000 zł, urząd skarbowy odda im blisko 1 262 zł.

Za to emeryt otrzymujący 3 500 zł brutto, który trafił do sanatorium z NFZ, ale dopłacił 1 300 zł za wyższy standard pokoju i dodatkowe masaże, dostanie z powrotem ok. 156 zł.

Powyższe wyliczenia mają charakter przykładowy i mogą różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika.

Co można odliczyć?

Warto przypomnieć dokładne zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Wydatki, które można odpisać, to m.in.:

dostosowanie mieszkań, budynków i pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej

kupno wyrobów medycznych

zakup niezbędnego sprzętu np. urządzeń ułatwiających wykonywanie czynności życiowych

opieka pielęgniarska

odpłatne przewozy (np. karetką transportu sanitarnego)

Należy pamiętać o dokumentach, które potwierdzają poniesienie tych kosztów.

"Może to być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił" - przypomina serwis podatki.gov.pl.

