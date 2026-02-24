Emeryci muszą uważać. ZUS "zabierze" nawet 989 zł ze świadczenia

Dodatkowe zarobkowanie osób na emeryturze to powszechne zjawisko w kraju. Zgodnie z danymi ZUS, w grudniu 2024 r. dotyczyło ono 872,6 tys. osób (a więc niemal 14 proc. ogółu emerytów), co stanowi wzrost o ponad połowę w niecałą dekadę. Seniorzy powinni uważnie śledzić zmieniające się regularnie zasady kontynuacji aktywności zawodowej.

Dorabianie do emerytury. Nowy bezpieczny próg

Przepisy są jasne: "bezpieczny" próg dorabiania to co najwyżej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Podstawą do wyliczenia dokładnej stawki jest publikacja Głównego Urzędu Statystycznego dotycząca wynagrodzeń. Limit ten zmienia się co trzy miesiące. Jeszcze w lutym 2026 r. wynosi 6140,20 zł brutto. Od 1 marca 2026 r. kwota ta wzrośnie i będzie wynosić 6438,50 zł brutto.

Z kolei górna granica, której przekroczenie skutkuje całkowitym zawieszeniem prawa do świadczenia, to 130 proc. średniej pensji. Od 1 marca będzie to 11 957,20 zł brutto (11 403,30 zł brutto w lutym). Pomiędzy tymi dwiema wartościami rozpościerają się "widełki", w ramach których emerytura lub renta jest zmniejszana.

Pułapka potrąceń

Co ważne, nawet przy wyższych zarobkach potrącenie nie będzie wyższe niż wynosi odgórnie ustalony próg. Oto poziom maksymalnych uszczupleń od marca 2026 r.:

989,41 zł - dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

742,10 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

841,05 zł - dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie

Ograniczenia nie dotyczą wszystkich

Emeryci, którzy osiągnęli ustawowy powszechny wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzn, 60 u kobiet), są z nich całkowicie zwolnieni. Wyjątek od tej reguły stanowią jedynie ci, którym świadczenie podniesiono do minimalnego.

"Jeśli ich przychód z pracy przekroczy wysokość tej dopłaty, emeryturę za dany okres wypłacimy w niższej kwocie - bez wyrównania do minimum" - informuje ZUS.

Ponadto limity nie dotyczą inwalidów wojskowych lub wojennych, których niezdolność do pracy wiąże się ze służbą wojskową, a także osób otrzymujących rentę rodzinną po takich inwalidach (jeśli jest ona wyższa od ich emerytury).

Kluczowe formalności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina też o formalnościach. Dorabiający musi przekazać informację o swoim zatrudnieniu i szacowanych rozmiarach zarobków. Najpóźniej do końca lutego każdego roku urzędnicy powinni też otrzymać zaświadczenie o sumie przychodów emeryta z poprzedniego roku kalendarzowego. Pozwala to na weryfikację, czy wypłacana przez Zakład kwota była należytej wysokości.

Zatajenie tych informacji to spore ryzyko. Niepoinformowanie urzędu o zarobkach może skończyć się zobowiązaniem do zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy aż do trzech lat wstecz.

