"Karta Małej Rodziny". Pojawił się pomysł wsparcia samotnych seniorów

Sytuacja finansowa seniorów w Polsce stopniowo się poprawia, jednak dane statystyczne pokazują, że znaczna część emerytów nadal dysponuje niskimi świadczeniami. Dane GUS wskazują, że w 2024 r. pół miliona osób pobierało co najwyżej 1 656,10 zł, a niemal 3,7 mln do 3 312,20 zł. W przypadku osób samotnych takie kwoty mogą nie wystarczać na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania.

Apel o mechanizm dla samotnych seniorów

W ubiegłym miesiącu do Sejmu złożona została petycja nr BKSP-153-X-809/26, która postuluje wprowadzenie "Karty Małej Rodziny". Nazwa nawiązuje do "Karty Dużej Rodziny". Anonimowy pomysłodawca programu podkreśla w uzasadnieniu, że obecny system polityki społecznej nie przewiduje "spójnego, systemowego instrumentu skierowanego do osób starszych żyjących samotnie, które nie korzystają z zaplecza rodzinnego, a jednocześnie ponoszą pełne koszty utrzymania gospodarstwa".

iStock Posłowie rozpatrują petycję o "Kartę Małej Rodziny" dla samotnych seniorów

Inicjator przekonuje, że żyjący w pojedynkę seniorzy dotkliwie odczuwają rosnące opłaty, m.in. komunalne, za energię czy kluczowe usługi. Zawnioskował, by posłowie podjęli prace legislacyjne, których efektem będzie powstanie ogólnokrajowego mechanizmu wsparcia. Jego zdaniem taki instrument mógłby funkcjonować w formie elektronicznej, np. w ramach istniejących rozwiązań cyfrowych administracji publicznej, z możliwością indywidualnego wyboru ulg i zniżek.

Zniżki zamiast gotówki. Co zakłada "Karta Małej Rodziny"?

Zgodnie z propozycją, program miałby charakter niefinansowy i opierać się ma na systemie ulg oraz zniżek, a nie bezpośrednich dodatkach pieniężnych. Takie rozwiązanie mogłoby ograniczyć wydatki seniorów, nie powodując jednocześnie trwałego obciążenia budżetu państwa. Wśród proponowanych form wsparcia wymieniono m.in.:

niższe opłaty za odpady komunalne

usługi "złotej rączki"

korzystne ceny transportu

tańsze leki

specjalne taryfy za gaz i prąd

zniżki na kulturę i sport

iStock Seniorzy mogą skorzystać z nowej karty wsparcia

Autor petycji sugeruje także rozważenie dodatkowych rozwiązań np. dostawa zakupów do domu, preferencyjne stawki wybranych usług medycznych czy wsparcie psychologiczne realizowane zdalnie.

Warto nadmienić, że wiele ułatwień jest już oferowanych na poziomie państwowym oraz lokalnym (np. darmowa komunikacja, bezpłatne leki), nie istnieje jednak pojedyncza platforma, która gromadziłaby je wszystkie.

Decyzja należy do posłów

"Elektroniczna "Karta Małej Rodziny" stanowiłaby nowoczesny, niefinansowy instrument polityki społecznej, odpowiadający na potrzeby demograficzne starzejącego się społeczeństwa oraz wpisujący się w zasadę odpowiedzialnego gospodarowania środkami publicznymi" - podkreślono w dokumencie. Dodano, że to pomysł korzystny i dla państwa, i dla obywateli.

Czy tego typu inicjatywa przerodzi się w duży program? 20 stycznia 2026 r. petycja została skierowana do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Na tym etapie nie zapadły jeszcze żadne decyzje dotyczące dalszych prac legislacyjnych.

