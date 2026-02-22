"Karta Małej Rodziny". Pojawił się pomysł wsparcia samotnych seniorów
Już wkrótce seniorzy mogą zyskać rozwiązanie zapewniające im dostęp do szerokiej gamy rabatów i usług. W styczniu 2026 r. do Sejmu wpłynęła petycja proponująca ogólnopolski program pod nazwą "Karta Małej Rodziny", skierowany głównie do starszych samotnych osób. Zgodnie z założeniami miałaby ona umożliwiać korzystanie m.in. z ulg na rachunki za energię, transport czy leki.
- Złożono petycję do Sejmu postulującą wprowadzenie "Karty Małej Rodziny", mającej na celu systemowe wsparcie dla samotnych seniorów
- Proponowana "Karta Małej Rodziny" opierałaby się na niefinansowym systemie ulg i zniżek, a nie bezpośrednich dodatkach pieniężnych
- Decyzja o dalszych pracach legislacyjnych nad "Kartą Małej Rodziny" leży w gestii posłów po skierowaniu petycji do Komisji do Spraw Petycji
Sytuacja finansowa seniorów w Polsce stopniowo się poprawia, jednak dane statystyczne pokazują, że znaczna część emerytów nadal dysponuje niskimi świadczeniami. Dane GUS wskazują, że w 2024 r. pół miliona osób pobierało co najwyżej 1 656,10 zł, a niemal 3,7 mln do 3 312,20 zł. W przypadku osób samotnych takie kwoty mogą nie wystarczać na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania.
Apel o mechanizm dla samotnych seniorów
W ubiegłym miesiącu do Sejmu złożona została petycja nr BKSP-153-X-809/26, która postuluje wprowadzenie "Karty Małej Rodziny". Nazwa nawiązuje do "Karty Dużej Rodziny". Anonimowy pomysłodawca programu podkreśla w uzasadnieniu, że obecny system polityki społecznej nie przewiduje "spójnego, systemowego instrumentu skierowanego do osób starszych żyjących samotnie, które nie korzystają z zaplecza rodzinnego, a jednocześnie ponoszą pełne koszty utrzymania gospodarstwa".
Inicjator przekonuje, że żyjący w pojedynkę seniorzy dotkliwie odczuwają rosnące opłaty, m.in. komunalne, za energię czy kluczowe usługi. Zawnioskował, by posłowie podjęli prace legislacyjne, których efektem będzie powstanie ogólnokrajowego mechanizmu wsparcia. Jego zdaniem taki instrument mógłby funkcjonować w formie elektronicznej, np. w ramach istniejących rozwiązań cyfrowych administracji publicznej, z możliwością indywidualnego wyboru ulg i zniżek.
Zniżki zamiast gotówki. Co zakłada "Karta Małej Rodziny"?
Zgodnie z propozycją, program miałby charakter niefinansowy i opierać się ma na systemie ulg oraz zniżek, a nie bezpośrednich dodatkach pieniężnych. Takie rozwiązanie mogłoby ograniczyć wydatki seniorów, nie powodując jednocześnie trwałego obciążenia budżetu państwa. Wśród proponowanych form wsparcia wymieniono m.in.:
- niższe opłaty za odpady komunalne
- usługi "złotej rączki"
- korzystne ceny transportu
- tańsze leki
- specjalne taryfy za gaz i prąd
- zniżki na kulturę i sport
Autor petycji sugeruje także rozważenie dodatkowych rozwiązań np. dostawa zakupów do domu, preferencyjne stawki wybranych usług medycznych czy wsparcie psychologiczne realizowane zdalnie.
Warto nadmienić, że wiele ułatwień jest już oferowanych na poziomie państwowym oraz lokalnym (np. darmowa komunikacja, bezpłatne leki), nie istnieje jednak pojedyncza platforma, która gromadziłaby je wszystkie.
Decyzja należy do posłów
"Elektroniczna "Karta Małej Rodziny" stanowiłaby nowoczesny, niefinansowy instrument polityki społecznej, odpowiadający na potrzeby demograficzne starzejącego się społeczeństwa oraz wpisujący się w zasadę odpowiedzialnego gospodarowania środkami publicznymi" - podkreślono w dokumencie. Dodano, że to pomysł korzystny i dla państwa, i dla obywateli.
ZOBACZ: North Food składa wniosek o upadłość. To firma jednego z najbogatszych Polaków
Czy tego typu inicjatywa przerodzi się w duży program? 20 stycznia 2026 r. petycja została skierowana do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Na tym etapie nie zapadły jeszcze żadne decyzje dotyczące dalszych prac legislacyjnych.
Bibliografia:
- Główny Urząd Statystyczny. (2025). Emerytury i renty w 2024 r. Analizy i raporty statystyczne. Warszawa: GUS
- Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. (2026). Petycja nr BKSP-153-X-809/26 w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego programu "Karta Małej Rodziny", Warszawa.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej