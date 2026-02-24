Choć trzynasta emerytura wypłacana jest automatycznie, decydujące znaczenie ma status świadczeniobiorcy na koniec marca danego roku oraz źródło pobieranych świadczeń.

Kiedy wypłacana jest trzynasta emerytura i ile wynosi?

Trzynasta emerytura to jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące emerytom i rencistom, którzy do 31 marca danego roku nabyli prawo do emerytury lub renty. Wypłata realizowana jest w kwietniu, razem z podstawowym świadczeniem.

Jej wysokość odpowiada kwocie najniższej emerytury po waloryzacji. W marcu 2026 roku świadczenia zostaną zwaloryzowane o 5,3 proc., co oznacza, że trzynasta emerytura również wzrośnie proporcjonalnie. Od wypłaty potrącana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Osoby, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł, mogą uniknąć poboru zaliczki podatkowej po złożeniu formularza EPD-21.

Oni nie dostaną trzynastej emerytury

Przepisy przewidują trzy grupy świadczeniobiorców, które nie otrzymają trzynastej emerytury:

Pierwszą z nich są sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku . Ich uposażenia regulowane są odrębnymi ustawami i nie podlegają systemowi świadczeń emerytalnych wypłacanych przez ZUS Drugą grupę stanowią osoby pobierające emeryturę olimpijską , czyli specjalne świadczenie przyznawane medalistom igrzysk olimpijskich. Wsparcie to wypłacane jest na podstawie odrębnych przepisów, co wyklucza prawo do trzynastej emerytury Trzecią kategorią są osoby, które na dzień 31 marca 2026 roku mają zawieszone prawo do świadczenia . Dotyczy to głównie wcześniejszych emerytów, którzy przekroczyli dopuszczalne limity dodatkowych dochodów

Limity dorabiania w 2026 roku

Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury lub renty muszą pilnować limitów przychodów:

jeśli miesięczny dochód przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (6438,50 zł brutto), ale nie będzie wyższy niż 130 proc. (11 957,20 zł brutto), ZUS nie zawiesi świadczenia, lecz odpowiednio je zmniejszy

w przypadku przekroczenia 130 proc. wynagrodzenia nastąpi zawieszenie emerytury lub renty

Uwaga! Limity nie dotyczą wszystkich. Przede wszystkim osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat - kobiety i 65 lat - mężczyźni) mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Na istotny wyjątek zwraca uwagę Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w komunikacie z dn. 23 lutego 2026.

"Jest jednak jeden wyjątek. Dotyczy on osób, które mają emeryturę podwyższoną do kwoty minimalnej - od marca 2026 roku jest to 1 978,49 zł brutto. Jeśli takie osoby zarobią więcej niż wynosi dopłata do minimum, ZUS wypłaci emeryturę w niższej wysokości [...]".

Warto dodać, że bez limitów mogą dorabiać również:

renciści pobierający rentę wojskową lub wojenną, jeśli niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową

osoby otrzymujące rentę rodzinną po inwalidach wojennych lub wojskowych

świadczeniobiorcy, których renta rodzinna jest korzystniejsza kwotowo niż emerytura przysługująca po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego

Obniżka świadczenia odpowiada kwocie przekroczenia pierwszego progu limitów, jednak nie może być wyższa niż tzw. maksymalna kwota zmniejszenia (czyli najwyższa suma, o jaką może zostać obniżone świadczenie).

Jaka jest maksymalna kwota zmniejszenia w 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku maksymalne kwoty zmniejszenia wynoszą:

989,41 zł - w przypadku emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

742,10 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

841,05 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

W praktyce oznacza to, że część osób dorabiających do wcześniejszych świadczeń musi bardzo uważnie kontrolować swoje dochody. Przekroczenie limitów może skutkować realnie niższym przelewem z ZUS.

