Seniorzy, którzy przeszli na emeryturę w latach 2009-2019 w czerwcu, byli w mniej korzystnej sytuacji niż osoby, które aktywność zawodową kończyły wówczas w innych miesiącach. Z uwagi na niekorzystne zasady waloryzacji, wyliczano im niższe wypłaty. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe regulacje, które eliminują ten problem.

Automatyczne przeliczenie

W sierpniu ubiegłego roku parlament przegłosował, a prezydent podpisał, ustawę dotyczącą emerytur czerwcowych. Obliguje ona Zakład Ubezpieczeń Społecznych, by ponownie ustalił sumę transferowanych środków, biorąc pod uwagę warunki analogiczne do tych, jakie obowiązywały przy majowym ustalaniu kwot w okresie 2009-2019.

Mowa zarówno o znaczącym gronie potencjalnych beneficjentów, jak i dość istotnych pieniądzach. Według danych ZUS, zmiany dotyczą około 265 tys. osób, z czego 243,4 tys. to emeryci, a 21,2 tys. to pobierający renty rodzinne. Uprawnieni uzyskują w ten sposób średnio 203,80 zł miesięcznie.

"Seniorzy nie muszą robić absolutnie nic, ponieważ instytucja robi to z urzędu. Po przeliczeniu świadczenia ZUS wyda nową decyzję. Jeżeli w wyniku przeliczenia kwota okaże się niższa, emerytura pozostanie na dotychczasowym poziomie" - poinformowała Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie kujawsko-pomorskim.

Zakład ma też statystyki dotyczące korekt świadczeń wypłacanych w styczniu 2026 r. Było ich ponad 23 tys. Zdecydowana większość, bo 84 proc. zostanie podniesiona. Około 16 proc. zachowa dotychczasowe stawki.

Emerytury czerwcowe. Wyrównań nie będzie

ZUS zapewnia, że realizacja nowych przepisów przebiega zgodnie z harmonogramem, a pełne wdrożenie regulacji nastąpi do końca marca 2026 roku.

W związku ze wdrażaniem rozwiązania pojawiły się pytania o ewentualne zwroty utraconych przez lata pieniędzy. Ustawodawca nie ma jednak planów wprowadzania wyrównań za minione okresy.

"Ustawa nie przewiduje wyrównania za lata wcześniejsze, ponieważ świadczenia były obliczone zgodnie z obowiązującym wówczas prawem" - podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Waloryzacja 2026. Niektórzy dostaną dwie podwyżki w roku

Wzrost otrzymywanych środków będzie miłym dodatkiem dla seniorów, a jednocześnie niejedyną podwyżką. Wyjaśniła się bowiem kwestia waloryzacji emerytur i rent. Od marca pójdą one w górę. Oznacza to między innymi, że świadczenie minimalne (a więc trzynastka i pełna kwota czternastki) wyniesie w tym roku 1978,49 zł brutto. Wyższe będą też dodatki, takie jak np. pielęgnacyjny (z 348,22 do 366,68 zł).

Również w przypadku waloryzacji nie ma potrzeby wysyłania żadnych wniosków. ZUS poinformuje świadczeniobiorców o nowych stawkach i sposobie ich naliczenia.

