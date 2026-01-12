Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech. Polityk wydał oświadczenie

- Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech - przekazał mecenas Bartosz Lewandowski. Sam polityk opublikował oświadczenie, w którym napisał, że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".

Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech

Obrońca Zbigniewa Ziobry opublikował w poniedziałek rano wpis na platformie X, w którym przekazał decyzję strony węgierskiej. 

 

"Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym" - napisał mec. Bartosz Lewandowski

 

Dodał, że decyzja węgierskiego rządu została podjęta na mocy ustawy o prawie do azylu z 2007.

Węgry. Azyl przyznany. Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową

Oświadczenie wydał także sam Ziobro. "Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze. Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska. Stałem się obiektem polowania i nagonki dlatego, że jako Prokurator Generalny zainicjowałem liczne śledztwa dotyczące ich korupcji i złodziejstwa" - przekazał polityk na platformie X.

 

Zdaniem posła "nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że środki z Ministerstwa Sprawiedliwości trafiały nie tylko do organizacji lewicowych i liberalnych, posiadających wcześniej faktyczny monopol, lecz także do organizacji chrześcijańskich i konserwatywnych".

 

Były szef resortu sprawiedliwości stwierdził, że to co się dzieje jest "odwetem" na nim samym i opozycji. Powołał się przy tym na Sąd Okręgowy w Warszawie i przytoczył słowa o "'nikczemnych i nielicujących z elementarnymi standardami państwa prawnego' ingerencje przedstawicieli władzy w niezawisłość sędziowską". 

 

"Służą temu działania, które - według Sądu - prowadzą do sytuacji, w której 'stan panujący w państwie polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę'" - napisał. 

 

