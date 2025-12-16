Ziobro bez paszportu. Wojewoda mazowiecki unieważnił dokument

"Paszport Zbigniewa Z. został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek Prokuratury Krajowej. Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością" - napisał w serwisie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek deklarował wcześniej, że Polska podejmie działania, jeśli Zbigniew Ziobro będzie ubiegał się o azyl polityczny na Węgrzech. Krytycznie odnosił się też do przyznania przez ten kraj azylu politycznego byłemu wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Zdaniem Żurka decyzja o przyznaniu azylu może być niezgodna z unijnymi przepisami.

"Stosowne działania". Waldemar Żurek zapowiada w sprawie Ziobry

- Jeżeli minister Ziobro będzie próbował wystąpić o azyl polityczny i Węgry zdecydują się na taki sam ruch jak przy Romanowskim, to my musimy zacząć iść w kierunku zaskarżenia tych decyzji na forum sądów europejskich, czy też podjąć stosowne działania w Komisji Europejskiej - mówił Żurek w podkaście Radia Zet "Podejrzani Politycy".

Jak dotąd Ziobro deklarował, jakoby nie zamierzał złożyć na Węgrzech wniosku o azyl. - Już Węgrom wstrzymano pokaźne środki z funduszy europejskich za łamanie praworządności, a ten azyl może być też przykładem braku respektowania prawa UE - dodał Żurek.

Sejm uchylił immunitet poselski Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualne aresztowanie 7 listopada, w związku z zarzucanymi nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Tego samego dnia, kilka godzin później, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów oraz o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW.

Zbigniew Ziobro przebywa poza Polską. Prokuratura chce mu postawić zarzuty

W śledztwie podejrzanymi są także m.in. były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu 2024 roku wydał decyzję o aresztowaniu. Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech.

W połowie listopada do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa skierowano wniosek prokuratury o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się odbyć 22 grudnia.

Do tej pory Ziobro przebywał w Budapeszcie, a ostatnio był też w Brukseli. Nie sprecyzował jednoznacznie swoich planów na przyszłość, ani w sprawie azylu politycznego na Węgrzech, ani powrotu do Polski. W ubiegłym tygodniu zadeklarował, że stawi się w kraju w ciągu kilku godzin, jeśli "zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom", zostaną przywróceni "nielegalnie odwołani prezesi sądów" oraz "legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy".

