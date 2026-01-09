Tuż przed świętami Bożego Narodzenia przedstawicielstwo Węgier przy UE wysłało list do przedstawicielstw wszystkich państw członkowskich z informacją, że Węgry udzieliły azylu dwóm obywatelom Polski - poinformował węgierski portal śledczy VSquare, nie ujawniając nazwisk tych osób.

W grudniu 2024 roku Węgry udzieliły azylu byłemu polskiemu wiceministrowi sprawiedliwości i posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, który jest podejrzewany o popełnienie 19 przestępstw w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury wydał w grudniu 2024 roku wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Nakaz został w grudniu 2025 roku uchylony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, po czym prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił, że ponownie wystąpił o zastosowanie wobec Romanowskiego ENA.

Na Węgrzech przebywa też były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Na początku listopada Sejm uchylił Ziobrze immunitet i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Decyzja była skutkiem przekazanego w końcu października przez prokuraturę wniosku o zgodę na ściganie Ziobry w związku z zamiarem postawienia mu 26 zarzutów. Ich istotą jest podejrzenie ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Według prokuratury Ziobro działał w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie, a robił to wspólnie m.in. ze swoimi zastępcami Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem.

7 listopada prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW. Okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce - był wówczas w Budapeszcie, później pojawiał się także w Brukseli. W połowie listopada prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Sąd zajął się tym wnioskiem 22 grudnia i odroczył do 15 stycznia 2026 roku posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla Ziobry.

Podczas pobytu na Węgrzech Ziobro spotkał się m.in. z premierem Viktorem Orbanem. Nie zadeklarował jednoznacznie, że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech ani że wróci do Polski. W grudniu zapewnił, że stawi się w kraju w ciągu kilku godzin, jeśli "zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom", zostaną przywróceni "nielegalnie odwołani prezesi sądów" oraz "legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy".

W połowie grudnia 2025 roku szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że jeżeli Zbigniew Ziobro będzie próbował wystąpić o azyl polityczny i Węgry przyznają mu go, podobnie jak Marcinowi Romanowskiemu, to rząd musi zacząć iść w kierunku zaskarżenia tych decyzji na forum sądów europejskich.

Zbigniew Ziobro otrzymał azyl na Węgrzech? Marcin Przydacz: Nie byłbym zdziwiony

W programie "Graffiti" Grzegorz Kępka zapytał szefa biura polityki międzynarodowej kancelarii prezydenta, Marcina Przydacza, czy byłby zaskoczony, gdyby okazało się, że azyl przyznano Zbigniewowi Ziobrze.

- Nie byłbym tym zaskoczony. Węgry udzieliły już azylu innemu polskiemu politykowi, panu Romanowskiemu. Szczerze mówiąc, to też nie buduje dzisiaj prestiżu Polski rządzonej przez Donalda Tuska, że inne państwo natowskie, unijne - po raz pierwszy chyba od czasów generała Jaruzelskiego - udziela polskiemu obywatelowi azylu politycznego, czyli uznaje, że są podstawy polityczne do takiego działania. Na pewno to nie buduje poczucia pewności prawa - stwierdził prezydencki minister.

