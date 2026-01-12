- Były minister sprawiedliwości, który unika odpowiedzialności za czyny, których dokonał, uciekając do kraju, gdzie mamy Viktora Orbana, przyjaciela Władimira Putina - tu wszystko jest jasne. Myślę, że nawet dla wyborców PiS-u - powiedział Tomczyk, komentując decyzje Węgier o udzieleniu Zbigniewowi Ziobrze azylu politycznego.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech. Jest komunikat

- To, co robi Zbigniew Ziobro, jest wyjątkowo demoralizujące dla całego wymiaru sprawiedliwości. (...) Ja rozmawiałem ostatnio z kilkoma osobami, które na PiS głosowały i mówią, że jest im po prostu zwyczajnie wstyd, bo tutaj nie ma innego słowa - dodał.

Azyl polityczny dla Zbigniewa Ziobry. Tomczyk: Sprawiedliwość nie minie

Wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej przypomniał słowa Zbigniewa Ziobry - w jego ocenie był minister sprawiedliwości deklarował, że "trzeba zderzyć się ze sprawiedliwością", jednak sam tego nie zrobił.

- Jakim trzeba być wyjątkowym tchórzem, jakim trzeba miękiszonem, cytując klasyka, żeby dać dyla na Węgry, wtedy, kiedy tutaj wymiar sprawiedliwości upomina się o Zbigniewa Ziobrę. To jest naprawdę wyjątkowo demoralizujące pod każdym względem - powiedział Cezary Tomczyk.

Wcześniej węgierskie media poinformowały nieoficjalnie, że Węgry udzieliły azyl polityczny trzem Polakom. Cezary Tomczyk zadeklarował, że ma przypuszczenia, kto jest trzecią osobą - obok Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanwoskiego - jednak zdecydował "zostawić to dla siebie".

- Zostawię to dla siebie, natomiast pan Ziobro i pan Romanowski to są te dwa nazwiska ludzi, którzy - ja pamiętam taki cytaty: jak oni wspólnie na konferencji prasowej mówili, że nikt nie ucieknie przed wymiarem sprawiedliwości, każdy musi przed nim stanąć - przekazał wiceminister.

- To nie jest tak, że polityk może być bezkarny. I jestem przekonany, że Ziobro też bezkarny nie będzie i prędzej czy później sprawiedliwość go nie minie - zapowiedział Cezary Tomczyk.

Wkrótce więcej informacji.

