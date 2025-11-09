Ziobro pójdzie drogą Romanowskiego? "Na pewno bym zachęcał"
Były wiceminister sprawiedliwości, obecnie przebywający na Węgrzech Marcin Romanowski stwierdził, że "na pewno by zachęcał" Zbigniewa Ziobrę aby ten, podobnie jak on, ubiegał się o azyl w kraju rządzonym przez Viktora Orbana. - Mamy do czynienia z bandytami w togach prokuratorskich, sędziowskich - mówił w Budapeszcie w rozmowie z reporterem Polsat News.
Marcin Romanowski stracił immunitet poselski. Od grudnia 2024 roku przebywa na Węgrzech, gdzie został mu przyznany azyl polityczny. Wyjechał z Polski po tym, jak po raz kolejny miał usłyszeć zarzuty ws. 11 przestępstw m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawiania konkursów w Funduszu Sprawiedliwości.
Romanowski radzi Ziobrze w sprawie azylu. "Na pewno bym zachęcał"
Polski sąd w sprawie byłego wiceministra zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. Wydano też za nim list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania. W niedzielę na ulicach Budapesztu był pytany przez Cypriana Jopka z Polsat News o to, co zrobiłby na miejscu Zbigniewa Ziobry.
Jego były przełożony w ministerstwie w piątek decyzją Sejmu stracił immunitet. Posłowie wyrazili też zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie posła.
- To jest pytanie do pana Zbigniewa Ziobry. Ja na pewno bym zachęcał, żeby skorzystać z możliwości ochrony prawnej, ponieważ te zarzuty, które formułuje się w stosunku do pana ministra mają dokładnie ten sam charakter, co w stosunku do mnie. Tak samo nie ma szans na dostęp do uczciwego procesu, ale to oczywiście decyzja ministra i jego ocena, w jaki sposób skuteczniej zwalczać to bezprawie, które teraz dzieje się w Polsce - stwierdził Romanowski.
Były wiceminister stwierdził także, że najprawdopodobniej Ziobro nadal przebywa na Węgrzech, gdyż widział go w niedzielę podczas łączenia na żywo w jednej z telewizji.
- Myślę, że pan minister Ziobro rzeczywiście ma się czego obawiać, patrząc na to, że bezprawnie została przejęta prokuratura. Mamy do czynienia z przestępcami, ponieważ sprawowanie funkcji prokuratorskich, funkcyjnych przez ludzi nieuprawnionych jest działaniem bezprawnym, tak samo jak likwidacja losowego przydziału spraw w sądach, szczególnie w sprawach odwoławczych. To są rzeczy, które przypominają Białoruś, a nie państwo prawa - dodał.
"Przestępcy" i "bandyci". Romanowski o polskim wymiarze sprawiedliwości
Reporter Polsat News zapytał, jak działania Zbigniewa Ziobry mają się do jego słów z przeszłości, gdy ironicznie "miał nadzieję", że jego przeciwnicy nie okażą się "fujarami" i "miękiszonami".
-Myślę, że pan Donald Tusk trochę sobie nie radzi z obławami na Polaków. Myślę, że pan Maksymilian Schnepf nie byłby z niego dumny, więc w tym sensie rzeczywiście można powiedzieć, że jest "fujarą" - komentował.
Według twierdzeń Romanowskiego, w Polsce "nie mamy obecnie do czynienia z wymiarem sprawiedliwości".
- Mamy do czynienia z bandytami w togach prokuratorskich, sędziowskich, w związku z tym trudno uciekać przed czymś, czego nie ma. Minister Ziobro na pewno podejmie taką decyzję, która będzie najlepsza dla Polski, tak jak zawsze - zapewnił.
Były prokurator generalny może trafić do więzienia nawet na 25 lat.
"Zarzuty dotyczą szeregu działań podejmowanych w latach 2017-2023 przez Zbigniewa Z. jako ministra sprawiedliwości w związku z zarządzaniem i nadzorem nad Funduszem Sprawiedliwości, w tym przekraczania uprawnień i niedopełniania obowiązków służbowych, ręcznego sterowania konkursami, dopuszczania do zawierania umów przez osoby nieuprawnione, tolerowania przyznawania środków organizacjom niespełniającym wymogów formalnych oraz ukrywania dokumentów" - czytamy w komunikacie prokuratury.
Najcięższym zarzutem, jaki śledczy zamierzają postawić Zbigniewowi Ziobrze jest kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. "Działania te miały na celu osiąganie korzyści politycznych i majątkowych oraz godziły w interes publiczny" - przekazała prokuratura.
