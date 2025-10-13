- Wojna się skończyła. To wspaniały dzień, nowy początek - stwierdził prezydent Donald Trump, podczas rozmowy z dziennikarzami przed przemówieniem w izraelskim parlamencie. Wcześniej Hamas uwolnił 20 izraelskich zakładników.

Artykuł jest aktualizowany.

W rozmowie z mediami przed wystąpieniem Trump podkreślił, że Hamas ma zastosować się do rozbrojenia broni.

Po przemówienie w Knesecie Trump ma udać się do Egiptu, gdzie organizowany jest szczyt pokojowy. Iran poinformował, że nie weźmie udziału w rozmowach. Natomiast szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że jeśli Moskwa zostanie zaproszona, to weźmie udział w rozmowach, ale "nie będzie się narzucać".

Zawieszenie broni i wymiana więźniów w Strefie Gazy

W poniedziałek rano Hamas wydał najpierw pierwszą grupę ostatnich, żyjących izraelskich zakładników, pojmanych w październiku 2023 roku. To jeden z elementów forsowanego przez Donalda Trumpa zawieszenia broni, które ma zakończyć trwający od dwóch lata konflikt w Strefie Gazy.

Pierwsza grupa liczyła siedem osób. Jak wskazuje Reuters, Hamas następnie uwolnił 13 żyjących zakładników. Ma też zwrócić ciała 26 martwych osób. Jednocześnie uwolnionych będzie blisko dwa tysiące palestyńskich więźniów.

Dwa lata wojny praktycznie obróciły Strefę Gazy w ruinę, skutkiem wojny jest kryzys humanitarny. Według śledczych Organizacji Narodów Zjednoczonych Izrael, który zbrojnie odpowiedział na terroryzm Hamasu, dopuścił się ludobójstwa. Według palestyńskich przedstawicieli naloty Izraela doprowadziły do śmierci ponad 60 tysięcy osób.

