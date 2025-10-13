W imieniu całego narodu Izraela, witamy ponownie! - wiadomość takiej treści otrzymają wszyscy uwolnieni zakładnicy. Izraelskie władze przygotowały dla nich pakiety powitalne. Wymiana jeńców to element rozejmu między Izraelem a Hamasem.

Na oficjalnym koncie premiera Izraela w mediach społecznościowych ujawniono treść wiadomości, jaką uwolnieni zakładnicy otrzymają od premiera i jego małżonki.

"W imieniu całego narodu Izraela, witamy ponownie! Czekaliśmy na Ciebie. Ściskamy Cię. Sara i Binjamin Netanjahu" - czytamy.

ZOBACZ: Donald Trump w Knesecie. "Wojna się skończyła"

Na zdjęciach widać, że kartka z wiadomością czeka na uwolnionych w pokoju. Została dodana do tzw. pakietu powitalnego przygotowanego przez biuro premiera ds. zakładników. W zestawie znalazły się m.in. ubrania, laptop, telefon komórkowy i tablet.

The messages say:

“On behalf of the entire people of Israel, welcome back!

We have been waiting for you. We embrace you.

Sara and Benjamin Netanyahu” pic.twitter.com/50pQhRbvJR — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 13, 2025

Rozejm na Bliskim Wschodzie. Wymiana zakładników

W poniedziałek rano Hamas wydał najpierw pierwszą grupę ostatnich, żyjących izraelskich zakładników, pojmanych w październiku 2023 roku. To jeden z elementów forsowanego przez Donalda Trumpa zawieszenia broni, które ma zakończyć trwający od dwóch lata konflikt w Strefie Gazy.

ZOBACZ: Rozejm na Bliskim Wschodzie. Hamas uwolnił izraelskich zakładników

Pierwsza grupa liczyła siedem osób. Jak wskazuje Reuters, Hamas następnie uwolnił 13 żyjących zakładników. Ma też zwrócić ciała 26 martwych osób. Jednocześnie uwolnionych będzie blisko dwa tysiące palestyńskich więźniów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni