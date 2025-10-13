Specjalna wiadomość dla uwolnionych zakładników. Czeka na nich pakiet powitalny

Świat
Specjalna wiadomość dla uwolnionych zakładników. Czeka na nich pakiet powitalny
PAP/EPA/ALAA BADARNEH; Prime Minister of Israel
Premier Izraela Binjamin Netanjahu i jego żona Sara napisali powitalną wiadomość dla uwolnionych zakładników

W imieniu całego narodu Izraela, witamy ponownie! - wiadomość takiej treści otrzymają wszyscy uwolnieni zakładnicy. Izraelskie władze przygotowały dla nich pakiety powitalne. Wymiana jeńców to element rozejmu między Izraelem a Hamasem.

Na oficjalnym koncie premiera Izraela w mediach społecznościowych ujawniono treść wiadomości, jaką uwolnieni zakładnicy otrzymają od premiera i jego małżonki. 

 

"W imieniu całego narodu Izraela, witamy ponownie! Czekaliśmy na Ciebie. Ściskamy Cię. Sara i Binjamin Netanjahu" - czytamy. 

 

ZOBACZ: Donald Trump w Knesecie. "Wojna się skończyła"

 

Na zdjęciach widać, że kartka z wiadomością czeka na uwolnionych w pokoju. Została dodana do tzw. pakietu powitalnego przygotowanego przez biuro premiera ds. zakładników. W zestawie znalazły się m.in. ubrania, laptop, telefon komórkowy i tablet. 

 

 

 

Rozejm na Bliskim Wschodzie. Wymiana zakładników

W poniedziałek rano Hamas wydał najpierw pierwszą grupę ostatnich, żyjących izraelskich zakładników, pojmanych w październiku 2023 roku. To jeden z elementów forsowanego przez Donalda Trumpa zawieszenia broni, które ma zakończyć trwający od dwóch lata konflikt w Strefie Gazy.

 

ZOBACZ: Rozejm na Bliskim Wschodzie. Hamas uwolnił izraelskich zakładników

 

Pierwsza grupa liczyła siedem osób. Jak wskazuje Reuters, Hamas następnie uwolnił 13 żyjących zakładników. Ma też zwrócić ciała 26 martwych osób. Jednocześnie uwolnionych będzie blisko dwa tysiące palestyńskich więźniów.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Izrael nie okazywał miłosierdzia". Palestyńska dziennikarka wprost o sytuacji w Strefie Gazy
Dawid Skrzypiński / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BINJAMIN NETANJAHUBLISKI WSCHÓDIZRAELŚWIATUWOLNIENI ZAKŁADNICY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 