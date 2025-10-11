Egipt będzie gospodarzem międzynarodowego szczytu, aby sfinalizować porozumienie mające na celu zakończenie wojny w Strefie Gazy - podaje Reuters, powołując się na rzecznika prezydenta Egiptu. Spotkanie ma się odbyć w poniedziałek w kurorcie Szarm el-Szejk nad Morzem Czerwonym. Rzecznik dodał w oświadczeniu, że w szczycie weźmie udział ponad 20 przywódców, w tym prezydent USA Donald Trump.

Egipt podejmie się organizacji międzynarodowego szczytu, którego celem jest sfinalizowanie porozumienia pokojowego dla Strefy Gazy.

Spotkanie, na które przybędzie ponad 20 światowych przywódców, w tym Donald Trump, odbędzie się w poniedziałek w kurorcie Szarm el-Szejk nad Morzem Czerwonym. Taką informację przekazał rzecznik prezydenta Egiptu, na którego powołuje się agencja Reutera.

Zgodnie z warunkami umowy o zawieszeniu broni, Hamas ma uwolnić pozostałych izraelskich zakładników do południa tego samego dnia.

Strefa Gazy. Zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem

Tymczasem tysiące Palestyńczyków wraca na północ Strefy Gazy - pieszo, samochodami i na wózkach - do swoich opuszczonych domów, korzystając z chwili spokoju, jaką przyniosło zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem - podaje Reuters.

Izraelskie wojska wycofały się w ramach pierwszej fazy porozumienia wynegocjowanego w tym tygodniu przez USA. Wojna pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar i obróciła dużą część Strefy Gazy w ruinę.

- W jednej chwili straciłem mój dom, który zbudowałem 40 lat temu - powiedział Ahmed al-Jabari agencji Reutera, stojąc na ruinach ulicy w mieście Gaza. - Cieszę się, że nie ma rozlewu krwi, nie ma zabijania, (ale - red.) dokąd pójdziemy? Czy będziemy żyć 20 lat w namiocie? - pyta.

Izrael świętuje. Człowiek Trumpa: Marzyłem o tej nocy

W Izraelu dziesiątki tysięcy ludzi zebrało się na Placu Zakładników w Tel Awiwie. Na scenie pojawili się zięć Trumpa, Jared Kushner, i jego córka Ivanka Trump wraz ze specjalnym wysłannikiem USA ds. Bliskiego Wschodu, Steve'em Witkoffem.

- Marzyłem o tej nocy. To była długa podróż - powiedział Witkoff. Niektórzy krzyczeli: "Dziękujemy, Trump, dziękujemy, Witkoff". Pojawiły się także buczenia, gdy wysłannik wspomniał premiera Izraela Binjamina Netanjahu.

Zgodnie z porozumieniem, po uwolnieniu izraelskich zakładników przez Hamas, Izrael wypuści prawie 2 tysiące palestyńskich więźniów i zatrzymanych, z których wielu zostało pojmanych w trakcie wojny. Jak podaje Reuters, codziennie do Strefy Gazy będą wjeżdżać setki ciężarówek z żywnością i pomocą medyczną.

