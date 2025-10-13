Donald Trump przybył do Izraela, gdzie trwa wymiana więźniów w ramach zawieszenia broni z Hamasem. Krótko po lądowaniu prezydent USA złamał protokół dyplomatyczny. W swojej "bestii" nie podróżował sam.

Razem z Trumpem do prezydenckiej limuzyny wsiadł premier Izraela Binjamin Netanjahu. Zazwyczaj przywódcy podczas wizyt tego rodzaju podróżują osobnymi pojazdami.

Na podobny krok Trump zdecydował się na Alasce, gdzie prezydencką "bestią" - tak nazywa się opancerzonego cadillaca - amerykański przywódca podróżował razem z Władimirem Putinem.

Rozejm na Bliskim Wschodzie. Wymiana zakładników

W poniedziałek Hamas wydał grupę 20 ostatnich, żyjących izraelskich zakładników, pojmanych w październiku 2023 roku. To jeden z elementów forsowanego przez Donalda Trumpa zawieszenia broni, które ma zakończyć trwający od dwóch lata konflikt w Strefie Gazy.

ZOBACZ: Rozejm na Bliskim Wschodzie. Hamas uwolnił pierwszych izraelskich zakładników

Hamas ma też zwrócić ciała 26 martwych osób. Jednocześnie uwolnionych będzie blisko dwa tysiące palestyńskich więźniów.

Dwa lata wojny praktycznie obróciły Strefę Gazy w ruinę, skutkiem wojny jest kryzys humanitarny. Według śledczych Organizacji Narodów Zjednoczonych Izrael, który zbrojnie odpowiedział na terroryzm Hamasu, dopuścił się ludobójstwa.

Według palestyńskich przedstawicieli naloty Izraela doprowadziły do śmierci ponad 60 tysięcy osób.

