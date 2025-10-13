Jak informuje Reuters, wyprowadzony mężczyzna to lewicowy człowiek Knesetu. Zakłócił przemówienie w momencie, kiedy Trump dziękował wysłannikowi USA ds. Bliskiego Wschodu Steve'owi Witkoffowi.

Reakcja ochrony była natychmiastowa. Mężczyzna opuścił salę obrad. Wówczas przewodniczący Knesetu Amir Ochana przeprosił prezydenta USA, po czym Trump kontynuował przemowę.

WIDEO: Incydent podczas przemówienia Trumpa

Donald Trump w Izraelu. Hamas uwolnił zakładników

W poniedziałek prezydent Trump odwiedził Izrael, gdzie głównym punktem wizyty było przemówienie w Knesecie. Jednocześnie doszło do wymiany więźniów. Hamas wypuścił ostatnich 20 izraelskich zakładników, a Izrael zorganizował konwój 38 busów z palestyńskimi więźniami, którzy odzyskali wolność.

ZOBACZ: Donald Trump w Knesecie. "Wojna się skończyła"

Donald Trump ocenił, że to w Strefie Gazy trwająca od dwóch lat "wojna się skończyła" i to "wspaniały dzień, nowy początek". Poinformował również o procesie rozbrojenia Hamasu.

Dwa lata wojny praktycznie obróciły Strefę Gazy w ruinę, skutkiem wojny jest kryzys humanitarny. Według śledczych Organizacji Narodów Zjednoczonych Izrael, który zbrojnie odpowiedział na terroryzm Hamasu, dopuścił się ludobójstwa.

Według palestyńskich przedstawicieli naloty Izraela doprowadziły do śmierci ponad 60 tysięcy osób.

