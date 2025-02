"Próbuje ponownie nabrać Polaków na ten sam numer" - napisała w mediach społecznościowych Beata Szydło. Była premier odniosła się do konferencji Donalda Tuska, na której ten zaprezentował plan gospodarczy dla Polski. Z kolei Jarosław Kaczyński ocenił, że zapowiedzi premiera to "cyrk". Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła natomiast, że są to "inwestycje w rozwój Polski".

W poniedziałek Donald Tusk i Andrzej Domański wystąpili na wspólnej konferencji prasowej poświęconej rozwojowi gospodarczemu Polski. Premier powiedział, że rok 2025 "będzie rokiem pozytywnego przełomu", a wartość inwestycji sięgnie 650 mld zł.

Jarosław Kaczyński o zapowiedziach premiera: Cyrk

Do zapowiedzi szefa rządu odniósł się Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że polityka obecnego rządu to realizacja "agendy niemieckiej". Dalej mówił, że agenda ta uderza w polskie interesy rozwojowe. Wymieniał energetykę atomową, Centralny Port Komunikacyjny i użeglowienie Odry.

- To ma być oczywiście poukrywane. To jest zapowiedź trzykrotnego zwiększania przeładunków w naszych portach, która byłaby realna i pożyteczna, ale pod jednym warunkiem. Po pierwsze, że potrafiono by zdobyć na to środki, a w tej chwili mamy do czynienia z zapowiedziami, które wielkość tych środków raczej by ograniczały - powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości.

ZOBACZ: Nowy plan gospodarczy dla Polski. Premier poinformował o szczegółach

- Obawiamy się, że będą nowe luki jeśli chodzi o możliwość niepłacenia podatków - dodał. Szef PiS ocenił, że zapowiedzi premiera Tuska to "cyrk" i "bajka".

Kaczyński był również pytany czy PiS będzie chciało "partycypować w rozwoju polskiej gospodarki" i współpracować z rządem w ramach ponadpartyjnego porozumienia.

ZOBACZ: Kaczyński skomentował powrót Trumpa do Białego Domu. Padły słowa o "zdrowym rozsądku"

- My będziemy chcieli partycypować w rozwoju polskiej gospodarki, ale wtedy, kiedy to nieszczęście jakim jest rząd Donald Tuska, będzie częścią polskiej historii - oświadczył polityk.

Fala komentarzy po słowach Donalda Tuska

Plan przedstawiony przez Tuska komentowali również inny politycy opozycji. "Jak źle musi być z Tuskiem, że próbuje ponownie nabrać Polaków na ten sam numer" - napisała Beata Szydło załączając do swojego postu dwa zdjęcia. Jeden pochodził z poniedziałkowej konferencji, natomiast drugi z czasów, gdy Donald Tusk był premierem po raz pierwszy.

ZOBACZ: Andrzej Domański o szczegółach planu Tuska. Lista inwestycji

Konferencję premiera i ministra finansów skomentował także Rafał Fogiel. "To mówicie, że wielki przełom Tuska polegał na kilkudziesięciu minutach lania wody i próbie cosplayu Trumpa, że mu pan Brzoska zrobi PIESEŁ-a (ang. DOGE)?"- napisał Radosław Fogiel.

"To jest naprawdę kompromitacja urzędu Prezesa Rady Ministrów” - stwierdziła z kolei Monika Pawłowska, która do postu dołączyła nagranie z Donaldem Tuskiem zwracającym się do Rafała Brzoski, czyli właściciela InPostu.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński o katastrofie smoleńskiej. Mówił o "wielkim oszustwie"

Dwa posty Donaldowi Tuskowi poświęcił Waldemar Buda. Eurodeputowany z PiS napisał: "Polska. Rok przełomu. Powinno być: Polska. Rok łomu". W drugim poście napisał, że konferencja premiera oraz ministra finansów Andrzeja Domańskiego była "PR-owymi jajami".



"Nie uczestniczy w niej minister ds. gospodarki! Swoją drogą ośmieszanie PSL i ministra Krzysztofa Paszyka ciąg dalszy"- skomentował polityk.



Do sprawy odniósł się także Michał Woś. W seriwsie X napisał: "Cały Tusk. Tydzień spinowania po mediach, prężenie muskuł. I z "przełomu" wyszło ględzenie o niczym. A robotę za rząd ma zrobić Rafał Brzoska". Z kolei Jacek Sasin napisał: "Wielkie, buńczuczne zapowiedzi, a wyszło wodolejstwo i pustka. Brak konkretów. Tusk w trybie 2009 rok 16 lat później. Peron mu odjechał"

Rafał Trzaskowski: "Cała Polska naprzód"

Działania rządu pochwalił z kolei Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy napisał, że Polskę czeka ogromny rozwój, a będzie wspierał te plany, jeśli zostanie prezydentem.

ZOBACZ: "Cała Europa idzie śladami Tuska". Kierwiński o planach rządu

"Chcę być prezydentem także po to, aby jeszcze skuteczniej wspierać rozwój polskiej gospodarki. To jest w naszym wspólnym interesie, na tym polega patriotyzm gospodarczy. Cała Polska naprzód!" - napisał Rafał Trzaskowski.



Również Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że plan zaprezentowany przez Donalda Tuska jest bardzo dobry. "Gospodarka oparta na wiedzy. To ważny filar programu #RokPrzełomu. Wspieranie nauki i programów badawczych to inwestycja w rozwój Polski!" - napisała.

Donald Tusk zapowiada 650 mld na inwestycje

Konferencja Donalda Tuska i Andrzeja Domańskiego odbyła się w pod hasłem "Polska. Rok przełomu". Premier oraz minister finansów zaprezentowali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych plan gospodarczy. Przedstawili także kluczowe inwestycje dla wzrostu gospodarczego.

- W roku 2025 to będzie ponad 650 mld zł. Jesteśmy przekonani w rządzie, że to ostrożny szacunek. Mógłbym powiedzieć, że będzie bliżej 700 mld. To jest kwota rekordowa, takiej nie było jeszcze w historii polskiej gospodarki - zaznaczył Donald Tusk.

Premier zapowiedział zmiany w energetyce oraz w dziale technologicznym. Wkrótce ma się spotkać przedstawicielami Google oraz Microsoft. Ponadto Polska zainwestuje w rozwój sztucznej inteligencji. Pieniądze zostaną także przekazane na kolej, rozwój lotnisk oraz dróg.