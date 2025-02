W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych premier Donald Tusk zorganizował konferencję prasową pod hasłem "Polska. Rok przełomu". Wspólnie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim szef rządu prezentował plan gospodarczy, w tym inwestycje kluczowe dla wzrostu gospodarczego.

- Postanowiliśmy rozpocząć nowy etap. Do tej pory marzyliśmy, żeby doganiać najbardziej rozwinięte kraj (…). Tu nad Wisłą jest możliwe, żeby przegonić tych, którzy do tej pory patrzyli na nas z góry - wskazał premier.

Dalej wyjaśnił, że podstawą planu będą inwestycje. - W roku 2025 to będzie ponad 650 mld zł. Jesteśmy przekonani w rządzie, że to ostrożny szacunek. Mógłbym powiedzieć, że będzie bliżej 700 mld. To jest kwota rekordowa, takiej nie było jeszcze w historii polskiej gospodarki - zaznaczył Donald Tusk.

Nowe inwestycje. Porty, energetyka, giganci technologiczni, kolej

Wyjaśnił, że inwestycje mają służyć bezpieczeństwu, energii, sprawnej logistyce, "smart" gospodarce i infrastrukturze. Tusk mówił o "wizji ambitnej Polski". Wskazał między innymi na rozwój polskich portów. - Według ostrożnych szacunków możemy liczyć na trzykrotny wzrost przeładunku we wszystkich polskich portach do 2030 roku - podkreślił premier.

Tusk oświadczył również, że trwają rozmowy z gigantami technologicznymi. - Szefowie Microsoft i Googla będą w najbliższych dniach moimi gośćmi w Polsce. Będziemy dopinali ich plany inwestycyjne - dodał.

Jako kolejne wyzwanie Tusk wskazał energetykę. - Tu też inwestycje będą rekordowe. (...) Niedawno otwieraliśmy inwestycję w wiatraki na Bałtyku. (...) Jesteśmy po decyzji o budowie pierwszej elektrowni jądrowej. Jesteśmy także po decyzji, aby umożliwić, będzie to wymagało zaangażowania prywatnego kapitału, bo nie wszystko z publicznych pieniędzy będziemy gotowi finansować, także do wskazania drugiej, potencjalnej lokalizacji na drugą elektrownię jądrową - mówił dalej.

Tusk podkreślił też znacznie nowoczesnej infrastruktury transportowej. - Do 2032 zainwestujemy w polską kolej 180 mld zł. Te inwestycje już się zaczęły - wskazał. Wspomniał też, że inwestycje drogowe oraz w "wielkie lotnisko", stają się w 2025 roku faktem.

Tusk ogłasza deregulację. "Konkretne decyzje"

- Musimy przejść od sloganów do konkretnych decyzji. Deregulacja jest warunkiem sine qua non sukcesu inwestycyjnego Polski w Europie i Europy z całym światem - zaznaczył szef rządu.

Podczas konferencji Tusk zwrócił się do szefa InPostu Rafała Brzoski. - Czytałem wywiady, że deregulacja nie jest w zasadzie czymś trudnym, tylko trzeba chcieć i że pan akurat wie, co trzeba zrobić. No to niech pan się za to weźmie - powiedział do biznesmena. Dodał też, że w sprawie propozycji deregulacyjnych potrzebne są pilne działania.

Premier zapowiedział również powołanie rady gospodarczej, która ma koordynować realizację planu gospodarczego Polski. Tusk powiedział, że rada powinna zacząć działać przed 1000-leciem koronacji Bolesława Chrobrego, co oznacza, że organ powinien zacząć funkcjonować do połowy kwietnia.

Tusk powiedział również, że obecnie Polska jest 35. miejscu w indeksie badającym poczucie szczęścia obywateli. Premier oświadczył, że celem jest, by Polska w ciągu pięciu lat weszła do pierwszej dziesiątki rankingu.

jk / Polsatnews.pl