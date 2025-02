Minister finansów Andrzej Domański wskazał, że plan "rok przełomu" opiera się na sześciu filarach.

Wymienił inwestycje w:

naukę i badania;

transformację energetyczną;

nowoczesną technologię;

rozwój portów i modernizacja kolei;

dynamiczny rynek kapitałowy;

wsparcie i współpraca z biznesem.

Miliony na naukę, miliardy na transport

W kontekście nauki Domański zobowiązał się do zwiększania nakładów na badania i powołania nowych ośrodków badawczych. W sprawie energetyki mówił o inwestycji 65 mld w rozwój sieci przesyłowych, na co składają się nowe stacje przesyłowe, modernizacja obecnych oraz budowę 5000 km nowych linii elektroenergetycznych. Minister mówił o dużych inwestycjach OZE i w energetykę gazową oraz biogazową. 60 mld zł ma kosztować budować pierwszej elektrowni jądrowej.

W ramach nowych technologii Polska zainwestuje 140 mln zł w szybki komputer AI w Krakowie. Zabezpieczone jest też 200 mln zł na kolejną "fabrykę AI" w Poznaniu. Co do portów, zrealizowany ma zostać nowy terminal kontenerowy w Świnoujściu i terminale Baltic Hub w Gdańsku. W kontekście kolei minister mówił o modernizacji linii Wrocław-Szczecin i magistrali 201 (tzw. magistrala węglowa do Gdyni), co ma kosztować 10 mld zł.

Ma powstać platforma "InnovatePL", która będzie tworzyć przestrzeń dla inwestorów i spółek i zwiększać możliwości finansowania projektów. Ma powstać również fundusz "deep tech" o wartości 300 mln zł, która ma skupiać się na bezpieczeństwie cybernetycznym, technologiach kosmicznych, satelitach, sztucznej inteligencji i technologiach podwójnego zastosowania.

Mniejsze podatki i procedury

Domański mówił też o ograniczeniu tzw. podatku Belki, czyli od zysków kapitałowych

Mniejsze mają być obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorców. - Proponujemy, aby wszczęcie postępowania związanego z podejrzeniem popełnienia wykroczenia skarbowego i przestępstwa skarbowego nie wpływało co do zasady na termin przedawnienia podatku. Wyjątkiem będą najpoważniejsze przestępstwa, ściśle wyliczone w ustawie. Oznacza to radykalnie zawężenie przesłanki do wydłużania 5-letniego terminu przedawnienia - oświadczył minister.

Ponadto zapowiedział podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT z obecnych 200 tys. zł do 240 tys. Dodał, że "ten limit nie był podnoszony od wielu lat i dzięki temu dziesiątki tysięcy firm będą mogły mieć mniejszą i ograniczoną sprawozdawczość".

Domański zapowiedział również, że tzw. podatek miedziowy, czyli od wydobycia kopalin, będzie ograniczony. W 2026 roku wpływy z podatku będą niższe o 500, w 2027 o 700 mln zł.

