- Oto w najpotężniejszym państwie demokratycznym, w Stanach Zjednoczonych mamy powrót do zdrowego rozsądku - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wtorkowej konferencji prasowej w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej. W ten sposób odniósł się do wczorajszego zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta USA.

- Mamy dzisiaj proszę państwa szczególną sytuację. Oto w najpotężniejszym państwie demokratycznym, w Stanach Zjednoczonych mamy powrót do zdrowego rozsądku - oświadczył.

Dodał, że to "powrót do odrzucenia tych wszystkich przedsięwzięć, które mają odgraniczać rozwój gospodarczy, ale co może ważniejsze powrót do rozsądku w takich sprawach jak płeć".

- To oświadczenie, że są dwie płcie było bardzo ważne, bo to jest coś oczywistego także w świetle nauki i genetyki - powiedział.

Zaprzysiężenie Donalda Trumpa. "Rozpoczyna się złoty wiek Ameryki"

Donald Trump został zaprzysiężony w poniedziałek podczas ceremonii w Kapitolu, co formalnie rozpoczęło jego prezydenturę.

- Uroczyście przysięgam, że będę wiernie sprawować urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz że w miarę swoich najlepszych możliwości będę chronić, strzec i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych - oświadczył Trump, składając przysięgę na Biblię w towarzystwie prezesa Sądu Najwyższego Johna Robertsa.

- Złoty wiek Ameryki zaczyna się właśnie teraz. Od tego dnia i będzie ponownie szanowana na całym świecie. Będzie przedmiotem zazdrości każdego narodu i nie damy się więcej wykorzystywać (...). Po prostu postawię Amerykę na pierwszym miejscu - oświadczył podczas inauguracji.