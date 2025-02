- Panowie z PiS mają z tym problem. Byli silni w gębie, mówili jacy będą twardzi, a wpuszczali tysiące migrantów do Polski. Wszyscy pamiętamy aferę wizową. Dziś starają się przykryć swoją nieudolność - ocenił w poniedziałkowym "Graffiti" Marcin Kierwiński.

Polityk pytany był o zapowiedzi Donalda Tuska dotyczące deportacji migrantów i uszczelniania polskich granic, a także krytyczne komentarze, które pojawiają się w tej kwestii ze strony polityków opozycji.

Deportacja migrantów. Marcin Kierwiński: Dobrze, że inne kraje nas słuchają

Zdaniem Kierwińskiego "to Donald Tusk, jako pierwszy z europejskich liderów powiedział, że nasze granice muszą być chronione". - Zainicjował wzmocnienie zapory na granicy, budowę Tarczy Wschód, powiedział, że Europa musi się obudzić - wymieniał pełnomocnik rządu ds. odbudowy obszarów dotkniętych powodzią.

- Jeśli inne kraje idą tym tropem, to bardzo dobrze. To znaczy, że polski głos jest słyszany, a Polska zaczyna odgrywać w Unii Europejskiej to miejsce, które powinna odgrywać. Dobrze, że inne kraje nas słuchają - podkreślał Kierwiński.

Marcin Fijołek nawiązał do incydentów na granicy z Niemcami i przewożenia przez niemiecką policję migrantów do Polski. - Pewnie takie incydentalne sytuacje będą się zdarzały, ale była bardzo twarda reakcja i Donalda Tuska, i ministra Tomasza Siemoniaka. To pokazuje wszystko. My będziemy inwestować we własne bezpieczeństwo - stwierdził polityk.

Jak podkreślał, "nie mówimy tu o matkach z dziećmi". - To zorganizowany proces przerzucania ludzi na granice Unii Europejskiej i UE musi twardo powiedzieć: nie, nie godzimy się na to - oznajmił.

"Cała Europa zaczyna rozumieć". Marcin Kierwiński o zapowiedziach premiera

Zdaniem Kierwińskiego w sprawie paktu migracyjnego premier "jasno powiedział przy komisarzach europejskich". - To niejako potwierdzenie tej deklaracji przy Ursuli von der Leyen. Polski głos jest jasny, czytelny i słuchany. W sprawie paktu migracyjnego wiele na sumieniu ma PiS - stwierdził polityk.

- Polska, jako rząd Donalda Tuska, nie byliśmy za tym paktem, natomiast rząd PiS negocjował ten pakt - mówił Kierwiński.

Jak dodał, nie obawia się powrotu do tematu, gdy presja na granice ustanie. - Po jasnej strategii Donalda Tuska cała Europa zaczyna rozumieć, w czym jest problem. Taka migracja wywołana sztucznie jest rodzajem broni, którą Rosja i Białoruś wykorzystują przeciwko Unii Europejskiej - zauważył polityk.

- Cała Europa pod wpływem tego, co mówi Donald Tusk, przekierowuje się na zupełnie inną politykę - wskazywał.

Kierwiński oświadczył, iż "jest przekonany", że pakt migracyjny na poziomie relokacji nie będzie dotyczył Polski. - Pan premier mówi, że nie będzie zgody na żadne kwestie relokacyjne - podkreślał Kierwiński.

