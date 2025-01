- Jeżeli były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie nadal uchylał się od stawienia przed komisją śledczą może być aresztowany na 30 dni - przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Z kolei poseł PiS Marcin Warchoł ocenił, że w tej sprawie zostało "pogwałcone prawo do skutecznego odwołania", a były minister nie będzie legitymizował nielegalnej komisji.

Zbigniew Ziobro - zgodnie z decyzją sądu - ma zostać zatrzymany i przymusowo doprowadzony na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, które jest zaplanowane na godz. 10.30.

Policjanci nie zastali polityka w jego domu w Jeruzalu w Łódzkiem. Mł. asp. Aneta Placek, oficer prasowa KMP w Skierniewicach powiedziała podczas konferencji przed domem posła PiS, że policja do godz. 10.30 będzie się starać zrealizować sądowy nakaz zatrzymania polityka.

Nakaz zatrzymania Ziobry. Wiceszef MSWiA komentuje

Wiceszef MSWiA powiedział w RMF FM, że jest przepis, który zapewni skuteczne doprowadzenie Ziobry przed komisję. Wyjaśnił, że jeżeli były minister sprawiedliwości "będzie w dalszym ciągu ukrywał się i uchylał od stawienia przed komisją", to może być użyte narzędzie z Kodeksu postępowania karnego, tj. "aresztowanie na 30 dni i wtedy doprowadzenie przed komisję".

Dodał, że czynności trwają, a "policja dokłada wszelkich starań, by wykonać polecenie sądu".

Komisja śledcza stawia pytania o Pegasusa. Zbigniew Ziobro unika przesłuchania

Do tej pory Ziobro czterokrotnie nie stawił się na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. W związku z tym komisja wystąpiła z wnioskiem do sądu o zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie.

Sejm uchylił mu w tym celu immunitet, a komisja zaplanowała przesłuchanie byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości na 31 stycznia.

Na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry na posiedzenie komisji zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie.

Zbigniew Ziobro wyjedzie z Polski? "Nie będzie ukrywał się za granicą"

Ziobro na początku tygodnia powiedział w Polsat News, że przybędzie do Polski, bo "nie obawia się funkcjonariuszy". Podkreślił jednak, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 r. "działanie komisji śledczej jest sprzeczne z konstytucją".

Wiadomo, że jeszcze w czwartek wieczorem Ziobro był w Brukseli. Jednocześnie w "Gościu Wydarzeń" wiceszef PiS Michał Wójcik zapewnił, że były minister sprawiedliwości "nie będzie ukrywał się za granicą", ale też "sam nie stawi się przed grupą, która określa się komisją śledczą".

- Ponieważ nie jest komisją śledczą. Było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i nie ma o czym rozmawiać - dodał.

"Pogwałcone prawo do skutecznego odwołania"

- Jeżeli w piątek Zbigniew Ziobro będzie na komisji śledczej ds. Pegasusa, to będziemy go wspierać - powiedział w piątek rano poseł PiS Marcin Warchoł.

Ocenił, że zostało "pogwałcone prawo do skutecznego odwołania". - Sąd ogłosił to orzeczenie o doprowadzeniu w ostatni poniedziałek, natomiast w czwartek ukazało się uzasadnienie. Pamiętajmy, że to orzeczenie jest jeszcze nieprawomocne - stwierdził.

Warchoł dodał, że nie została zachowana zasada ostateczności - ultima ratio - ponieważ w tym przypadku powinna być nałożona kara pieniężna i dopiero w następnej kolejności doprowadzenie na komisję.

Polityk stwierdził, że komisja śledcza ds. Pegasusa jest nielegalna i nikt nie ma obowiązku na nielegalną komisję się stawiać.

- Stawiennictwo przed nielegalną komisją, uczestnictwo w takiej komisji, byłoby legitymizowaniem jej działań. Więc absolutnie pan minister nie ma żadnego obowiązku się stawiać - dodał.

Komisja śledcza ds. Pegasusa. Czym zajmuje się organ?

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r.

Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

Zgodnie z ustaleniami kanadyjskiego Citizen Lab Pegasus był w Polsce wykorzystywany do inwigilacji polityków opozycji.