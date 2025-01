Zbigniew Ziobro stawi się przed komisją? "Jest w Brukseli"

Grzegorz Kępka zapytał Michała Wójcika, czy Zbigniew Ziobro pozwoli się jutro doprowadzić policji przed komisję śledczą ds. Pegasusa. - Z całą pewnością sam nie stawi się przed grupą, która określa się komisją śledczą, ponieważ nie jest komisją śledczą. Było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i nie ma o czym rozmawiać - odpowiedział wiceszef PiS.

Jak dodał, Ziobro jest "byłym ministrem sprawiedliwości i nie może łamać prawa". Na pytanie, czy były szef MS znajduje się w Polsce, odparł: Rozmawiałem z panem ministrem Ziobro kilka minut temu, był w Brukseli, w Belgii. - Zakładam, że z tej Brukseli przemieści się do Polski - dodał.

- Mogę zapewnić, że się nie będzie ukrywał za granicą. Dziennikarze pytają mnie, czy się będzie ukrywał, podobno był widziany w Budapeszcie. Ludzie różne rzeczy wymyślają, ale sądzę, że będzie w Polsce - powiedział.

Zbigniew Ziobro stawi się przed komisją śledczą? "Nie będzie stawiał oporu"

Wójcik podkreślał, że Ziobro "sam nie przyjdzie na komisję", ale nie będzie stawiał oporu policjantom. - Chcę rozwiać te wszystkie wątpliwości. Minister Ziobro nie będzie stawiał żadnego czynnego oporu, nie ma takiej możliwości (...). To, co media przedstawiały w ostatnich dniach, że będzie strzelał do policjantów, to są jakieś bajki, wymysły - zaznaczył.

Jak dodał, odpowiedź Ziobry do dziennikarza, o tym, że ma "arsenał broni", była żartem. - Jeśli będzie taka potrzeba, to ich poczęstuje herbatą i kawą. Oni wykonują polecenia tych, którzy są na górze. Odsłuchałem sobie całego nagrania, nie tylko tego fragmentu i mogę państwa zapewnić, że w życiu do głowy by mu to nie przyszło - uznał.

Następnie dodał, że Ziobro "mówił nawet w tym fragmencie, że żeby strzelać do policjantów, to są rzeczy absolutnie nieprawdopodobne". Jak przypomniał, były minister wydał też oświadczenie, z którego wynika, że "pójdzie tam, gdzie wskażą mu policjanci". - To jest szukanie sensacji przez dziennikarzy i naszych oponentów - podsumował wiceprezes PiS.

Prowadzący dopytywał, czy Zbigniew Ziobro zamierza wrócić wieczornym, czy wczesnoporannym lotem do Warszawy.



- Nie dopytuje o szczegóły komunikacyjne, ale faktem jest, że ta procedura nie obowiązuje za granicą, czyli doprowadzić zza granicy - odpowiedział. Zaznaczył jednak, że według jego wiedzy Ziobro "będzie w Polsce".

Sojusz PiS i Konfederacji? "Chodziło o przyśpieszone wybory"

Wójcik odniósł się również do informacji przekazanej przez Przemysława Czarnka w Radiu Zet, że "przekonał Konfederację do sojuszu".

- Nie ma żadnego takiego sojuszu z Konfederacją. Rozumiem, że chodziło ewentualnie o kwestię przyśpieszonych wyborów, ponieważ każde wybory, które będą w tej chwili zorganizowane w Polsce, oznaczają, że Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy - stwierdził.

- Jeśli będą przyśpieszone wybory, to będziemy chcieli wygrać jako Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie. Tak jak wygrywaliśmy kilka lat temu. Natomiast jeśli będzie sytuacja, że nie wygramy samodzielnie, to zobaczymy - powiedział.

Jak podkreślił, "Konfederacji na pewno bliżej do nas, niż do jakiekolwiek innego ugrupowania".

- Nie ma sojuszu w tym momencie, natomiast zobaczymy, co się będzie działo. (...) Jeśli Konfederacja będzie chciała wspierać PiS, to jak najbardziej, przecież nie widzimy w tym przeszkód - podsumował.