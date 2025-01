Do policji dotarł sądowy wniosek ws. zatrzymania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Ma to związek z odprowadzeniem polityka na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa.

Sąd Okręgowy w Warszawie opublikował w czwartek uzasadnienie do postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.

ZOBACZ: Ziobro wróci z zagranicy. "Nie należę do tych, którzy mdleją"

Oznacza to, że policja może już doprowadzić Zbigniewa Ziobrę przed komisję śledczą ds. Pegasusa - poinformowało Polskie Radio. Polsat News ustalił, że czynności zlecono policjantom z Łodzi.

Z przekazywanych informacji wynika, że do zatrzymania polityka może dojść w każdej chwili, a zatrzymanie może trwać maksymalnie 48 godzin.

Zbigniew Ziobro wezwany na przesłuchanie

W piątek odbędzie się posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, na które wezwany został poseł PiS, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przed komisję. Wcześniej Ziobro kilkakrotnie nie stawił się na jej posiedzeniach.

ZOBACZ: Przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry. Jest decyzja sądu

- Nie należę do tych, którzy mdleją. Mimo że jestem za granicą, to przybędę do Polski, bo ja się nie obawiam funkcjonariuszy. Nie będę stawiał też oporu, ale postawię sprawę jasno, pokazując wyrok Trybunału Konstytucyjnego – powiedział w poniedziałek na antenie Polsat News Zbigniew Ziobro, komentując decyzję sądu o przymusowym doprowadzeniu go przed komisję śledczą.

- Uważałem, uważam i będę w tym konsekwentny, że nie powinienem stawić się i nie stawię się dobrowolnie przed tzw. komisję ds. Pegasusa, która w mojej ocenie została zdelegalizowana. 10 września zeszłego roku legalność działania komisji badał Trybunał Konstytucyjny. (...) TK uznał, że uchwała o komisji śledczej ds. Pegasusa została przyjęta z naruszeniem zapisów polskiej konstytucji i de facto tę komisje zdelegalizował - przekazał na antenie Polsat News Zbigniew Ziobro.

- Nie mogę godzić się na jawne bezprawie, czyli podporządkowanie prawa interesom politycznym partii rządzącej Donalda Tuska - dodał.

WIDEO: "Kojarzy się z latami 30." Wiceminister o geście Karola Nawrockiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/pbi / Polsatnews.pl